Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įspėjimas žvejams – nuo spalio 1 d. įsigalioja draudimas

2026-10-01 07:25 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 07:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nuo spalio 1-osios iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti sykus, taip pat – lašišinių žuvų migracijai ir nerštui svarbiose upėse.

Žvejyba (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Nuo spalio 1-osios iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti sykus, taip pat – lašišinių žuvų migracijai ir nerštui svarbiose upėse.

REKLAMA
0

Draudimas galioja daugiau nei 160-yje Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nurodytų upių ar jų ruožų.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žvejyba

Draudimas galios iki gruodžio 31 d.

Pasak Aplinkos ministerijos, daugelis šių upių svarbios margųjų upėtakių migracijai ir nerštui, o į kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos, jis taikomas ir Merkyje aukščiau Ožkelaičių tilto, todėl minėtu laikotarpiu nebus išduodamos žvejo mėgėjo kortelės margųjų upėtakių žvejybai.

REKLAMA
REKLAMA

Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiuose upių ruožuose: nuo rugsėjo 16-osios iki spalio 15 dienos draudžiama žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai.

REKLAMA

Be to, draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo.

Tarp šių upių patenka ir populiariausia tarp lašišų žvejų Neris, kurios didžiojoje dalyje nurodytu laikotarpiu taip pat leidžiama žvejoti tik turint žvejo mėgėjo kortelę.

Siekiant apsaugoti Vilnios upe aukštyn migruojančias žuvis, Neryje šiuo laikotarpiu draudžiama žvejoti nuo Karaliaus Mindaugo tilto iki Žirmūnų tilto. Neries žemupyje, nuo jos žiočių iki Jonavos J. Ralio g. tilto, leidžiama žvejoti turint žvejo mėgėjo bilietą.

REKLAMA
REKLAMA

Žvejo mėgėjo bilieto taip pat užtenka žvejojant Neryje nuo Žirmūnų tilto iki Valakupių tilto Vilniaus mieste, tačiau šiame ruože nuo rugsėjo 16 dienos iki metų galo draudžiama naudoti dirbtinius masalus ar žuvelę.

Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims – asmenims iki 18 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negalia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau neįsigijus žvejo mėgėjo kortelės taikomas apribojimas – draudžiama žvejoti naudojant dirbtinius masalus arba žuvelę.

Šiuo metu aktyviai žvejojantiems upėse siūloma nepamiršti draudimo žvejoti upių ruožuose ties intakais, šie ruožai išvardinti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse.

Nemune limituota lašišų žvejyba neorganizuojama, žvejojant užtenka turėti žvejo mėgėjo bilietą, o sugavus lašišą arba šlakį – privaloma paleisti, kaip ir kitose upėse rudens sezono metu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų