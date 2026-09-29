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Pauliui Korsakui teko atsisveikinti su mėgstama žūkle: teks luktelkt iki 2027-ųjų

2026-09-29 19:15 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-29 19:15
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Laidoje „Vienam gale kablysPaulius Korsakas šįkart patraukė prie sraunių, miškais apaugusių Lietuvos upelių. Žvejui tai buvo paskutinė galimybė pasimėgauti šia žūkle, nes nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. įsigalioja draudimas gaudyti marguosius upėtakius.

Laidoje „Vienam gale kablysPaulius Korsakas šįkart patraukė prie sraunių, miškais apaugusių Lietuvos upelių. Žvejui tai buvo paskutinė galimybė pasimėgauti šia žūkle, nes nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. įsigalioja draudimas gaudyti marguosius upėtakius.

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Keliaujant prieš srovę laidos vedėjas pademonstravo meistriškumo reikalaujančią upėtakių žūklę ir priminė, kad ji reikalauja visai kitokio pasiruošimo nei įprastas laisvalaikio pažvejojimas.

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„Upėtakių medžioklė, čia jums ne ešeriukus gaudyti, nuo molo Klaipėdoje su sportbačiukais pasivaikščioti“, – pusiau į vandenį įbridęs kalbėjo žvejys.

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FOTOGALERIJA. Paulius Korsakas atskleidė gudrybę, kaip sužvejoti upėtakius: „Iš karto niam“

Kur tyko upės plėšrūnai?

Ne visi žino, kad upėtakiai nebūna bet kur – jie labai kruopščiai renkasi savo slėptuves ir tykojimo vietas. Kiekviena upė suformuoja specifines vietas, kuriose žuvims lengviausia tykoti aukų nenaudojant daug energijos.

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„Tokiose firminėse duobytėse jie ir būna, seklu seklu ir duobytė. Idealu jiems čia stovėti“, – rodydamas į srovės išgraužtą pagilėjimą aiškino P. Korsakas.

Būtent iš tokios duobės atlikus tikslų metimą ir pavyko išprovokuoti kovingą plėšrūną. Užsikabinusi žuvis iškart pademonstravo savo sprogstamą charakterį ir aršų pasipriešinimą.

„Uoj koks tu piktas“, – emocijų neslėpė meškeriotojas, kovodamas su vandenyje besiblaškančiu laimikiu.

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Kur ieškoti didžiausių egzempliorių?

Žvejys taip pat atskleidė svarbią upėtakių migracijos bei pasiskirstymo upėje taisyklę. Norint pagauti tikrąjį upės trofėjų, dažnai tenka nukeliauti ne vieną kilometrą prieš srovę.

„Didesnės žuvys yra pasikėlusios aukštyn upe“, – pabrėžė laidos vedėjas.

Daugiau patarimų apie žvejybą – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

Laidą „Vienam gale kablys“ žiūrėkite sekmadieniais 9:30 val. per TV6

Straipsnis parengtas pagal TV3 TV6 televizijos laidą „Vienam gale kablys“.

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