Smuko „Lietuvos draudimo“ pelnas: per pusmetį – 26 proc. mažiau

Vien iš investicinės veiklos įmonė šiemet uždirbo 9 mln. eurų pelno − 28 proc. daugiau.
Lietuvoje ir Estijoje bendrovės pasirašytų įmokų suma šiemet sumažėjo 1 proc. iki 235 mln. eurų, pirmadienį pranešė bendrovė.
„Lietuvos draudimo“ generalinis direktorius Simonas Lisauskas sako, kad pirmąjį ketvirtį žiemos stichijų verslui ir gyventojams sukelti nuostoliai buvo apie triskart didesni nei anksčiau.
„Didžiausios turto žalos buvo patirtos dėl sniego slėgio ir gaisrų“, – pranešime sakė S. Lisauskas.
„Lietuvos draudimas“ klientams per 6 mėnesius atlygino 137 mln. eurų nuostolių − 17 proc. daugiau.
Per pusmetį įmonė sumokėjo apie 15 mln. eurų vadinamojo saugumo įnašo – nuo šių metų pradžios įvesto draudimo mokesčio.
Birželio pabaigoje bendrovė Lietuvoje ir Estijoje turėjo 857 tūkst. unikalių klientų – 3 proc. mažiau nei pernai tuo pat metu. Lietuvoje bendrovė užima 29 proc. ne gyvybės draudimo rinkos.
Lenkijos PZU („Powszechny Zakład Ubezpieczen Spolka Akcyjna“) valdo 100 proc. „Lietuvos draudimo“ akcijų.