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„Tai reti atvejai, bet aviacijoje jų pasitaiko“ – ekspertas apie „Flydubai“ skrydį

2026-09-30 14:55 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-30 14:55
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Remiantis naujausia informacija, rugsėjo 30-osios skrydžio Dubajus–Tel Avivas metu pilotas užpuolė kapitoną, lėktuvas staiga prarado aukštį, o jį išlyginti pavyko borto salone buvusiai pakeitimui į oro uostą skridusiai pilotų įgulai. Egzistuoja versija, kad vienas iš pilotų bandė nusižudyti ir nukreipė lėktuvą susidurti su žeme, tačiau jį sustabdė kolega. Muštynių metu vienas įgulos narių sužalojo kitą peiliu.

„Tai reti atvejai, bet aviacijoje jų pasitaiko“ – ekspertas apie „Flydubai“ skrydį (nuotr. Telegram)
GALERIJA (6)

Remiantis naujausia informacija, rugsėjo 30-osios skrydžio Dubajus–Tel Avivas metu pilotas užpuolė kapitoną, lėktuvas staiga prarado aukštį, o jį išlyginti pavyko borto salone buvusiai pakeitimui į oro uostą skridusiai pilotų įgulai. Egzistuoja versija, kad vienas iš pilotų bandė nusižudyti ir nukreipė lėktuvą susidurti su žeme, tačiau jį sustabdė kolega. Muštynių metu vienas įgulos narių sužalojo kitą peiliu.

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Buvęs orlaivio kapitonas, skrydžių saugos specialistas Aleksandras Romanovas leidiniui „Podjom“ pastebėjo, kad šiuo metu pilotų komandos dažnai keičiasi, ir visiems skridusiems šiuo skrydžiu pasisekė, jog salone skrido rezervinė įgula.

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„Tarybiniais laikais vyko įgulų atranka, ir ten įgulos skraidydavo stabiliai tos pačios sudėties. Žmonės pažinojo vieni kitus, jie buvo atrenkami, be kita ko, pagal suderinamumą, atsparumą stresui. O dabar aviacijoje galioja toks ekonominis principas, kai kiekvieną skrydį skrenda skirtingi įgulos nariai. Tam reikalingi du žmonės, ir kiekvieną kartą pas kapitoną ateina vis kitas antrasis pilotas. Kiekvieną kartą įgula keičiasi.

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Žinoma, išvados bus padarytos, tačiau tokių atvejų pasitaiko. Štai A. Lubitzas, kuris, kai dviejų žmonių įguloje kapitonas išėjo į tualetą, užrakino duris ir praktiškai įvykdė savižudybę, nukreipęs lėktuvą į kalnus. Šiuo atveju tai, kad buvo rezervinė įgula ir kad jie galėjo atidaryti šarvuotas duris – pasisekė, nes jie, tikriausiai, žinojo slaptą kodą. Jei to nebūtų buvę, viskas būtų buvę daug sudėtingiau“, – aiškino ekspertas.

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A. Romanovas pažymėjo, kad aviacijos istorijoje yra buvę atvejų, „kai įgulos dėl kokių nors šeimyninių ir kitų problemų įvykdydavo tokius dalykus, tačiau tai nutinka nedažnai“: „Tai labai reti atvejai, bet aviacijoje jų pasitaikydavo. Įgula praeina [patikrinimą prieš skrydį] medicinos punkte: kraujospūdį ar pulsą. Tačiau į sielą nepažvelgsi, tokio dirbtinio intelekto mes dar neturime.“

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Buvęs pilotas pažymėjo, kad tokias situacijas sunku numatyti, tačiau po incidento specialistai išnagrinės visus įgulos pokalbius, kadangi jie yra įrašomi, ir bus aiškinamasi, „kas buvo iniciatorius, kas ištarė kokią nors sprogstamą frazę“.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Flydubai“ skrydis

Baisus incidentas aviacijos istorijoje: piloto savižudybė pareikalavo 150 gyvybių

2015 metais skrydyje iš Barselonos į Diuseldorfą antrasis pilotas Andreasas Lubitzas užblokavo duris ir nukreipė lėktuvą į kalnus. Žuvo visi 150 žmonių. A. Lubitzo veiksmų motyvu laikoma depresija, sustiprėjusi po to, kai pilotą paliko sužadėtinė.

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