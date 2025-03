Pasaulį sukrėtusi tragedija: nieko neįtariantys žmonės patikėjo savo gyvybes žudikui

2015 m. kovo 24 d. Marina Bandres ir jos septynių mėnesių sūnus Julianas skubėjo grįžti namo. Moteris su vaiku savaitgaliui buvo išvykę dalyvauti laidotuvėse Ispanijoje, rašoma „Daily Mail“.

Negalėdama grįžti tiesiai, ji nusprendė skristi atgal per Diuseldorfą (Vokietija) – tai buvo atsitiktinis sprendimas, dėl kurio jie atsidūrė tarp 150 keleivių ir įgulos narių, skridusių pražūtingu 9525 reisu.

Lėktuvas ryte išskrido iš Barselonos ir po dviejų valandų turėjo nusileisti Vokietijoje. Tačiau jis taip ir neatvyko, nes, pasak tyrėjų, lėktuvą tyčia sunaikino 28 metų antrasis pilotas A. Lubitzas.

Mažametis Julianas buvo tarp trijų britų, buvusių lėktuve „Airbus A320“, kai jis skrido pro Din le Beną Prancūzijoje ir kirto Alpes.

Vos per 13 minučių lėktuvas nukrito iš daugiau kaip 10 kilometrų aukščio ir 345 km/h greičiu įsirėžė į kalną, žuvo visi lėktuve buvę žmonės.

M. Bandres vyras Pawelas Praczas sakė, kad jo žmona, skirsdama iš dėdės laidotuvių, „paskutinę akimirką“ nusipirko bilietus, nes „norėjo kuo greičiau grįžti į savo kasdienybę“. Jis sakė, kad ši žinia jį „sugniuždė“.

#OTD 2015: Tragedy struck as Germanwings Flight 9525, Airbus A320, was deliberately crashed into the French Alps by co-pilot Andreas Lubitz,killing all 150 on board. Investigations revealed Lubitz hid severe mental health issues from his employer.

Today, families mark 10 years🕯️. pic.twitter.com/rTWszmmFFI