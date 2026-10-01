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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Trumpas sureagavo į kruviną „FlyDubai“ skrydžio istoriją

2026-10-01 07:36 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-01 07:36
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas sureagavo į „FlyDubai“ lėktuvo istoriją. Trečiadienį vienas pilotas padūrė kitą ir, kaip spėjama, bandė sudaužyti lėktuvą su 174 žmonėmis.

PSO šokiravo Trumpo kova su skiepais: tai prieštarauja įrodymams (nuotr. Elta)
GALERIJA (6)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sureagavo į „FlyDubai“ lėktuvo istoriją. Trečiadienį vienas pilotas padūrė kitą ir, kaip spėjama, bandė sudaužyti lėktuvą su 174 žmonėmis.

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Kaip rašo „Sky news“, trečiadienį komentuodmaas Ovaliajame kabinete, D. Trumpas pasisakė apie incidentą.

Donaldas Trumpas sureagavo į „FlyDubai“ istoriją

JAV prezidentas pareiškė, kad tai „neįtikėtina istorija“ ir atskleidė, jog „ilgai“ kalbėjosi su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu.

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Lėktuvas staigiai leidosi žemyn neįtikėtinu kampu“, – sako D. Trumpas.

„Toks staigus, kad iš lėktuvo galo nulūžo vairo plokštė – lėktuvas nebuvo suprojektuotas skristi net artimu greičiu“, – sako jis.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Flydubai“ skrydis

„Tai gerokai viršijo jo ribas“, – priduria D. Trumpas.

D. Trumpas pridūrė, kad vienas iš lėktuve buvusių didvyrių buvo Izraelio santechnikas, kuris „retai skrisdavo lėktuvais“.

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„Jis stiprus. Žinote, kai visą dieną keliate vamzdžius, tampate stiprus. Ir jis pamatė, kas vyksta. Jis išgirdo klyksmus. Jis sėdėjo priekyje, o gale buvo apsaugos darbuotojai.

Nors niekada nebuvo skraidęs lėktuvu, jis paėmė vairą, pakėlė jį į viršų ir išlygino lėktuvą prieš jam sudužant. Štai tokia istorija man buvo papasakota. Nežinau, ar ji teisinga. Bet būtent tokią istoriją išgirdau iš Bibi [Netanyahu]“, – sako D. Trumpas.

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Netanyahu pavadino didvyriu gyvybes išgelbėjusį „Flydubai“ lėktuvo kapitoną

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pagyrė į Tel Avivą skridusio „Flydubai“ lėktuvo kapitoną – Indijos pilietį – ir pavadino jį „tikru didvyriu“ po to, kai šis, kaip įtariama, per antrojo piloto išpuolį buvo sunkiai sužeistas.

„Nepaisydamas to, kad buvo subadytas ir sunkiai sužeistas, jis priešinosi, atsilaikė, atidarė kabinos duris ir sudarė sąlygas keleiviams bei įgulos nariams įveikti užpuoliką – taip užkirsdamas kelią katastrofiškai nelaimei ore“, – trečiadienio vakarą platformoje „X“ rašė B. Netanyahu.

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„Jis išgelbėjo 174 žmonių gyvybes, tarp jų – Izraelio piliečių ir kitų šalių piliečių.“

Indijos ambasada Saudo Arabijoje, kur lėktuvas nusileido avariniu būdu, pranešė, kad kapitono būklė yra stabili.

Trečiadienį „Flydubai“ lėktuvas skrido reisu iš Dubajaus į Tel Avivą, kai pilotų kabinoje kilo konfliktas. Izraelio vyriausybė šį incidentą pavadino bandymu įvykdyti džihadistų teroristinį išpuolį, nors svarbūs klausimai vis dar lieka neatsakyti.

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Anksčiau B. Netanyahu sakė, kad vienas pilotų, lėktuvui artėjant prie Izraelio, subadė kolegą ir, kaip atrodė, ketino sudaužyti lėktuvą su jame buvusiais keleiviais.

Remiantis keliais sutampančiais pranešimais, vėliau orlaivis pradėjo staigiai leistis nosimi žemyn. Įveikus įtariamą užpuoliką, salone skridusi kita „Flydubai“ įgula perėmė valdymą ir avariniu būdu nutupdė lėktuvą Saudo Arabijos Tabuko mieste.

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