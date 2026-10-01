Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 900 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 1 d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 535 tūkst. 870 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 900 priešo kareivių.
Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 388 (+0) priešo tankus, 25 464 (+1) šarvuotas kovos mašinas, 50 555 (+36) artilerijos sistemas, 2 174 (+3) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 683 (+1) oro gynybos sistemas, 443 (+0) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 2 803 (+14) antžemines robotizuotas sistemas, 541 383 (+ 1 288) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 5 126 (+5) sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 155 887 (+524) automobilius ir degalų cisternas, 4 774 (+4) specialiosios įrangos vienetus.
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Trumpas apkaltino Ukrainą: „Jei to nebūtų nutikę, neturėtume problemų su dyzelinu“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas dėl kylančių dyzelino kainų apkaltino Ukrainą.
„Dyzelinui kur kas didesnę žalą daro ne Artimieji Rytai, o tai, kas vyksta Rusijoje. Nes tos dyzelio perdirbimo gamyklos yra naikinamos gana nerimą keliančiu tempu.
Jei to nebūtų nutikę, neturėtume problemų su dyzelinu. Tai, kas Rusijoje įvyko dėl Ukrainos, iš tiesų yra didžiausia problema dyzelio atžvilgiu“, – pareiškė jis.
Kaip skelbia „Reuters“, D. Trumpas taip pat nurodė, kad svarsto dėl dyzelino eksporto uždraudimo. Baltieji rūmai skubiai siekia pažaboti sparčiai kylančias energijos kainas.
Trečiadienį D. Trumpas pareiškė, kad eksporto draudimas „turėtų neigiamą poveikį benzino kainoms“, tačiau galėtų sumažinti dyzelino kainas.