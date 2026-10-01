Dramatiško „Flydubai“ skrydžio herojams – Izraelio prezidento apdovanojimai

„Rizikavote savimi, kad išgelbėtumėte kitus, ir užkirtote kelią baisiai nelaimei. Šiandien visas pasaulis pamatė gražų ir drąsų Izraelio visuomenės veidą“, – pranešime sakė I. Herzogas, atliekantis daugiausia reprezentacinį vaidmenį.
Trečiadienį iš Dubajaus Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) į Tel Avivą Izraelyje skridęs „Flydubai“ komercinis lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje, kai pilotą užpuolė antrasis pilotas, kuris, kaip pranešama, norėjo sudaužyti orlaivį. Užpuolikui pasipriešino pilotas ir keleiviai.
„Flydubai“ lėktuvą išgelbėjo indų pilotas, izraelietis keleivis ir „du stebuklai“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį sakė kalbėjęs su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu po incidento, kai į Izraelį skridusio lėktuvo pilotą, kaip įtariama, užpuolė antrasis pilotas, ir pridūrė, kad išpuolio motyvas tebėra neaiškus.
„Ilgai kalbėjausi su Bibi Netanyahu apie šį įvykį, ir panašu, kad antrasis pilotas galbūt buvo teroristas, o galbūt tiesiog sutrikęs žmogus, ir jis subadė pilotą“, – žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas.
Indijos premjero pagyrimas
Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi ketvirtadienį lėktuvo kapitoną Indijos pilietį Smitą Machchharą pavadino didvyriu po to, kai šis buvo sužeistas antrojo piloto skrendant iš Dubajaus į Tel Avivą ir prasidėjus grumtynėms dėl orlaivio valdymo.
„Kapitonas Smitas Machchharas yra DIDVYRIS“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime sakė N. Modi.
„Susidūręs su didžiausiu pavojumi ir nepaisydamas sunkių sužeidimų, jis parodė didžiulę drąsą ir nepalaužiamą ryžtą apsaugoti kitų žmonių gyvybes“, – pridūrė N. Modi.
„Jo drąsa padėjo išgelbėti šimtus gyvybių ir išvengti didžiulės tragedijos. Indija didžiuojasi kapitonu Machchharu. Meldžiuosi, kad jis greitai pasveiktų, atgautų jėgas ir gerą sveikatą.“
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu taip pat gyrė S. Machchharą už „išskirtinę drąsą“, sakydamas, kad jis, nepaisydamas sužeidimų, priešinosi ir „užkirto kelią katastrofiškai nelaimei ore“.
B. Netanyahu sakė, kad „Flydubai“ lėktuvo antrasis pilotas mėgino sudaužyti orlaivį ir nužudyti visus keleivius.
Oro linijų bendrovė „Flydubai“ pranešė, kad visi keleiviai – žiniasklaidos duomenimis, 166 iš 174 buvo Izraelio piliečiai – liko sveiki ir gyvi, tačiau pridūrė, kad konflikto priežastys nežinomos.
Dar vienas didvyris
B. Netanyahu trečiadienį sakė, kad išvengti lėktuvo katastrofos padėjo dar vienas žmogus – izraelietis santechnikas.
„Nuostabus didvyriškumo pavyzdys – jo, Indijos piloto ir žmonių, kurie jiems padėjo. Jie užkirto kelią katastrofai, kuri galėjo būti pasaulinio masto“, – televizijai „Fox News“ sakė B. Netanyahu laidos vedėjui Seanui Hannity.
B. Netanyahu papasakojo apie dramatišką kovą skrydžio metu dėl „Flydubai“ lėktuvo valdymo po to, kai, pasak skrydžių stebėjimo svetainės „Flightradar24“, per vieną minutę orlaivis neteko apie 5,2 km aukščio.
Jo biuro paskelbtuose vaizduose matyti, kaip B. Netanyahu Tel Avivo oro uoste susitinka su skrydžio keleiviais ir apkabina krauju suteptus marškinius vilkintį vyrą.
B. Netanyahu sakė išgirdęs pasakojimą, kad šis vyras, Yanivas Hayunas, „sugebėjo patekti į pilotų kabiną, pamatė užpuoliką“, „stvėrė jį iš už nugaros, išmetė iš kabinos, atsisėdo į piloto vietą ir patraukė valdymo svirtį atgal“, o tuo metu kiti lėktuve buvę žmonės sutramdė užpuoliką. „Jis turėjo juos išgelbėti, ir veikė ramiai bei didvyriškai“, – pridūrė Izraelio lyderis.
Paklaustas, iš kur žinojo, ką daryti, Y. Hayunas sakė matęs televizijos dokumentinių filmų seriją apie lėktuvų katastrofas.
B. Netanyahu teigė, kad įtariamasis užpuolikas buvo suimtas ir jį apklausė Saudo Arabijos saugumo tarnybos. Saudo Arabijos valdžios institucijos viešai nekomentavo šio incidento.
Pasak Izraelio premjero, incidento motyvas lieka neaiškus, o pareigūnai tiria, ar šis įvykis negalėjo būti susijęs su Iranu ar kitu veikėju.
Izraelio naujienų portalas „Ynet“ pranešė, kad antrasis pilotas, įtariamas įvykdęs išpuolį, yra Omano pilietis.
Remiantis pirminiu Izraelio vertinimu, manoma, kad jis veikė vienas, pranešė viešasis transliuotojas „Kan“, remdamasis saugumo šaltiniais. Pranešime teigiama, kad nebuvo jokių požymių, jog už šio incidento stovėtų kokia nors valstybė ar teroristinė organizacija.
„Du stebuklai“
Tabuko oro uoste nusileidusio lėktuvo keleiviai vėliau pakaitiniu lėktuvu buvo nuskraidinti į Tel Avivą, kur buvo pasitikti plojimais.
Tiesioginis skrydis tarp Saudo Arabijos ir Izraelio yra neįprastas, nes šios šalys nepalaiko diplomatinių santykių.
Moteris, keliavusi su keturiomis dukromis, laikraščiui „The Times of Israel“ sakė, kad skrydžio metu įvyko „du stebuklai“: kad keleiviai pateko į pilotų kabiną ir padėjo sustabdyti užpuoliką ir kad lėktuvo salone skrido dar viena pilotų įgula, kuri sugebėjo nutupdyti lėktuvą.
Stabdo skrydžius į Izraelį
Jungtinių Arabų Emyratų oro linijų bendrovė „Flydubai“ paskelbė stabdanti skrydžius į Izraelį ir iš jo, kol bus ištirtas trečiadienį kilęs pavojingas incidentas.
„Po rugsėjo 30 d. įvykusio incidento per skrydį reisu FZ 1073 ir derinant veiksmus su atitinkamomis institucijomis, „Flydubai“ skrydžiai į Izraelį ir iš jo bus sustabdyti, kol tęsis tyrimas“, – sakoma „Flydubai“ atstovo pareiškime.
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