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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Skandalas JAV: dėl paramos husiams sulaikytas vyriausybės darbuotojas

2026-10-02 10:15 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-02 10:15
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Vienas JAV vyriausybės darbuotojas ketvirtadienį buvo sulaikytas dėl įtariamos paramos Irano remiamai husių grupuotei, pranešė JAV Teisingumo departamentas.

JAV vėliava (nuotr. Josvydo Elinsko)

Vienas JAV vyriausybės darbuotojas ketvirtadienį buvo sulaikytas dėl įtariamos paramos Irano remiamai husių grupuotei, pranešė JAV Teisingumo departamentas.

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Energetikos departamento darbuotojui pateikti kaltinimai mėginus teikti materialinę paramą ar išteklius husiams, kuriuos Jungtinės Valstijos yra paskelbusios užsienio teroristine organizacija.

Generalinio prokuroro padėjėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Eisenbergas sakė, kad vyras, kaip įtariama, vyko į užsienį ir pasinaudojo savo specializuotomis žiniomis, kad padėtų husiams.

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Pasak J. Eisenbergo, jis taip pat „įsigijo medžiagų sprogmenims“ ir juos gabenti galintiems dronams gaminti“.

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„Šie kaltinimai tokie sukrečiantys, kad beveik netelpa galvoje“, – sakė jis.

FTB atliekant tyrimą vyras pradėjo bendrauti su FTB šaltiniu, kuris apsimetė dirbantis husių „pulkininkui“, siekdamas įsigyti ryšių įrangos, kuri turėjo būti išsiųsta į Jemeną ir naudojama mobiliame ryšių centre.

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Teisingumo departamento teigimu, vyras teikė „ekspertines konsultacijas ir pagalbą, remdamasis savo elektros inžinerijos žiniomis“.

FTB Kovos su terorizmu skyriaus direktoriaus pavaduotojas Jarodas Brownas sakė, kad vyras „kaip įtariama, išdavė JAV“ ir mėgino padėti husiams.

„Tačiau FTB vyrų ir moterų darbo dėka jo veiksmai buvo išaiškinti ir dabar jis yra suimtas.“

Jei vyras bus pripažintas kaltu, jam gresia iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė.

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