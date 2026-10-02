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TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

Hormuzo sąsiauryje – nauji smūgiai, į Artimuosius Rytus JAV siunčia dar 1 lėktuvnešį

2026-10-02 09:22 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-02 09:22
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Pentagonas, anot žiniasklaidos, siunčia į Artimuosius Rytus trečią lėktuvnešį ir jo kovinę grupę bei daugiau karo laivų. Apie tai, remdamiesi JAV pareigūnais, pranešė laikraštis „Wall Street Journal“ ir naujienų portalas „Axios“.

Hormuzo sąsiauris (nuotr. https://x.com/CENTCOM) (nuotr. Twitter)
GALERIJA (10)

Pentagonas, anot žiniasklaidos, siunčia į Artimuosius Rytus trečią lėktuvnešį ir jo kovinę grupę bei daugiau karo laivų. Apie tai, remdamiesi JAV pareigūnais, pranešė laikraštis „Wall Street Journal“ ir naujienų portalas „Axios“.

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Kaip skelbiama, naujai pasiųsti karo laivai, koviniai lėktuvai, jūrų pėstininkai ir jūreiviai į regioną turėtų atvykti iki lapkričio pabaigos. „Wall Street Journal“ duomenimis, JAV savo pajėgas regione padidins 9–10 tūkst. karių.

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Šie pranešimai kursto spėliones, kad po svarbių lapkričio pradžioje vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų JAV gali surengti naujas atakas prieš Iraną. Į atitinkamą klausimą interviu žurnalui „Time“ JAV prezidentas Donaldas Trumpas neseniai trumpai atsakė: „Gali būti“.

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FOTOGALERIJA. Artimieji Rytai

„Wall Street Journal“ ir „Axios“ pranešė, kad lėktuvnešis „USS Theodore Roosevelt“ sekmadienį paliko savo bazę San Diege. Pirmadienį išplaukė ir kiti laivai, tarp jų – amfibinis puolimo laivas.

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JAV jau yra dislokavusios Artimuosiuose Rytuose lėktuvnešius „USS George H.W. Bush“ ir „USS George Washington“. Jei šie laivai liks regione ir atplaukus trečiajam lėktuvnešiui, tuomet, „Wall Street Journal“ duomenimis, tai bus pirmas kartas nuo balandžio, kai JAV regione turės tris lėktuvnešių kovines grupes.

Laikraštis, cituodamas JAV pareigūną, nurodo, kad dabar siunčiami kariai prisidėtų prie daugiau kaip 50 tūkst. karių, kurie jau yra regione.

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Vis dėlto „Axios“, remdamasis JAV pareigūnu, taip pat pranešė, kad kol kas neaišku, ar „USS Theodore Roosevelt“ pakeis vieną iš kitų dviejų lėktuvnešių, ar bus dislokuotas papildomai.

Hormuzo sąsiauryje vėl apšaudytas tanklaivis

Pranešama, kad vėl apšaudytas per Hormuzo sąsiaurį plaukęs tanklaivis. Jungtinės Karalystės jūrų prekybos operacijų centro (UKMTO) duomenimis, jame kilo gaisras. Laivo įgula, kaip skelbiama, yra saugi. Apie tikslų žalos mastą ir galimą poveikį aplinkai kol kas informacijos nėra.

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Incidentas, UKMTO teigimu, įvyko ketvirtadienio vakarą (vietos laiku). Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už ataką.

Pasaulinei energetikos prekybai svarbiame Hormuzo sąsiauryje pastaruoju metu vis pasitaikydavo laivų apšaudymų. 

JAV ir Izraeliui pradėjus karą, Iranas iš esmės blokuoja laivybą sąsiauryje, kuris yra svarbus pasaulinei naftos, dujų ir trąšų prekybai. 

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