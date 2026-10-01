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Į jūrą nukrito medikų sraigtasparnis: žuvo 2 žmonės, 2 sužeisti, 1 dingo

2026-10-01 14:39 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-01 14:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trečiadienį į jūrą prie Los Andželo (Kalifornijos valstija) krantų nukrito medikų sraigtasparnis, žuvo du žmonės, dar du buvo sužeisti, o vienas dingo be žinios, JAV žiniasklaidą informavo vietos pareigūnai.

Bažnyčia (nuotr. 123rf.com)

Trečiadienį į jūrą prie Los Andželo (Kalifornijos valstija) krantų nukrito medikų sraigtasparnis, žuvo du žmonės, dar du buvo sužeisti, o vienas dingo be žinios, JAV žiniasklaidą informavo vietos pareigūnai.

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Los Andželo apygardos tarybos narė Janice Hahn nurodė, kad „netrukus po pakilimo sudužo medicininės evakuacijos sraigtasparnis, išskridęs iš Katalinos salos“.

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JAV žiniasklaida: Kalifornijoje per medikų sraigtasparnio katastrofą žuvo du žmonės

„Vyksta paieškos ir gelbėjimo operacija, meldžiuosi už visus, kurie buvo sraigtasparnyje“, – tinkle „X“ rašė J. Hahn.

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Turistų pamėgta Santa Katalinos sala yra prie Pietų Kalifornijos krantų, maždaug už 35 kilometrų nuo Los Andželo uosto teritorijos.

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Los Andželo apygardos ugniagesių tarnybos inžinierius Jonathanas Torresas stočiai KTLA sakė, kad apie 19.53 val. (vietos, ketvirtadienį 5.53 val. Lietuvos laiku) ugniagesiai ir kitos vietos tarnybos „reagavo į pranešimą apie nukritusį sraigtasparnį, kuris išskrido iš Katalinos salos ir skrido į žemyninę dalį“.

„Iš penkių sraigtasparnyje buvusių pacientų keturi buvo rasti. Vienas vis dar nerastas. Du stabilios būklės žmonės buvo nugabenti į ligonines žemyninėje dalyje. Galime patvirtinti, kad du asmenys žuvo įvykio vietoje“, – teigė jis.

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J. Torresas pažymėjo, kad paieškos ir gelbėjimo operacija tęsiama.

Bendrovė „REACH Air Medical Services“ vietos stočiai KABC patvirtino, kad į incidentą pateko vienas iš jos sraigtasparnių.

Naujienų agentūra AFP kreipėsi į „REACH Air Medical Services“ dėl komentaro.

2025 m. spalį „REACH Air Medical Services“ medikų sraigtasparnis sudužo Kalifornijos greitkelyje, visi trys juo skridę žmonės buvo sunkiai sužeisti, o vienas vėliau mirė nuo patirtų sužalojimų.

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