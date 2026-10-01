Į jūrą nukrito medikų sraigtasparnis: žuvo 2 žmonės, 2 sužeisti, 1 dingo

Los Andželo apygardos tarybos narė Janice Hahn nurodė, kad „netrukus po pakilimo sudužo medicininės evakuacijos sraigtasparnis, išskridęs iš Katalinos salos“.
JAV žiniasklaida: Kalifornijoje per medikų sraigtasparnio katastrofą žuvo du žmonės
„Vyksta paieškos ir gelbėjimo operacija, meldžiuosi už visus, kurie buvo sraigtasparnyje“, – tinkle „X“ rašė J. Hahn.
Turistų pamėgta Santa Katalinos sala yra prie Pietų Kalifornijos krantų, maždaug už 35 kilometrų nuo Los Andželo uosto teritorijos.
Los Andželo apygardos ugniagesių tarnybos inžinierius Jonathanas Torresas stočiai KTLA sakė, kad apie 19.53 val. (vietos, ketvirtadienį 5.53 val. Lietuvos laiku) ugniagesiai ir kitos vietos tarnybos „reagavo į pranešimą apie nukritusį sraigtasparnį, kuris išskrido iš Katalinos salos ir skrido į žemyninę dalį“.
„Iš penkių sraigtasparnyje buvusių pacientų keturi buvo rasti. Vienas vis dar nerastas. Du stabilios būklės žmonės buvo nugabenti į ligonines žemyninėje dalyje. Galime patvirtinti, kad du asmenys žuvo įvykio vietoje“, – teigė jis.
J. Torresas pažymėjo, kad paieškos ir gelbėjimo operacija tęsiama.
Bendrovė „REACH Air Medical Services“ vietos stočiai KABC patvirtino, kad į incidentą pateko vienas iš jos sraigtasparnių.
Naujienų agentūra AFP kreipėsi į „REACH Air Medical Services“ dėl komentaro.
2025 m. spalį „REACH Air Medical Services“ medikų sraigtasparnis sudužo Kalifornijos greitkelyje, visi trys juo skridę žmonės buvo sunkiai sužeisti, o vienas vėliau mirė nuo patirtų sužalojimų.
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