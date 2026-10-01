Baltijos šalims negavus pakvietimo į NATO susitikimą Lenkijoje – Nausėdos reakcija

„Nepakviesta daug valstybių, kurios labai daug darbo turi stiprindamos savo gynybos atsparumą, ir neabejoju, kad ateityje gali būti pakviesta ir Lietuva, ir kitos valstybės, jeigu šis formatas plėsis. Tačiau šiuo metu žinome, kad NATO yra daugiau kaip 30 narių, o šiuo atveju dalyvauja tiktai šešios. Tai man šiek tiek atrodo kaip dirbtinio ažiotažo kėlimas“, – Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) ketvirtadienį žurnalistams teigė G. Nausėda.
R. Kaunas: norėčiau paprašyti neužsiiminėti saviplaka
Panašiai situaciją vertina ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, raginantis Lietuvos politikus dėl Pentagono organizuojamo susitikimo nekelti bereikalingo nerimo ir JAV veiksmus vertinti pragmatiškai.
„Aš mačiau kai kurių mūsų Lietuvos politikų reakcijas. Tai pirmiausia norėčiau paprašyti reaguoti atitinkamai, neužsiiminėti saviplaka, nes turbūt 80 procentų problemų mes susikuriame savo galvose, kurių realiai neegzistuoja. Pentagonas elgiasi labai pragmatiškai“, – Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) ketvirtadienį žurnalistams sakė R. Kaunas.
Anot jo, dabartinis susitikimo formatas susijęs su platesne diskusija dėl didesnės Europos atsakomybės už savo gynybą.
„Mes visą laiką girdėjome, kad Europa turi perimti JAV strategines galimybes, turėti strateginę ginkluotę, ir tai yra pakviestos šalys, kurių ekonomika, finansai leidžia turėti reikalingą strateginę ginkluotę (...). Lietuva, kitos Baltijos regiono šalys yra minimos kaip tikrai patikimos sąjungininkės, vykdančios savo įsipareigojimus ir turinčios labai aiškią misiją, kurią mes įgyvendiname. Ši tema yra tik apie tai“, – pažymėjo ministras.
Naujienų portalas „Politico“ pranešė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių į kitą mėnesį Lenkijoje vyksiantį NATO šalių susitikimą.
Pasak šešių su pasirengimu susitikimui susipažinusių diplomatų, Pentagono politikos vadovo Elbridge'o Colby iniciatyva rengiamas susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė.
Į jį, be kitų šalių, nepakviestos Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės. Diplomatams kilo klausimų, kodėl šios šalys paliktos nuošalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir Aljanse atlieka svarbų vaidmenį.
Baltieji rūmai į prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė, o Pentagonas atsisakė ją komentuoti.
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