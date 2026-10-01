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Prezidentas sureagavo į Kauno atsiprašymą dėl vakarėlio: tikiuosi tokių klaidų nebedarys

2026-10-01 14:15 / šaltinis: BNS / aut. /
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut. /
2026-10-01 14:15
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Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas visuomenės dėl Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams surengto vakarėlio atsiprašė tinkamai ir klaidos nebekartos.

Gitanas Nausėda (ELTA nuotr.)
GALERIJA (23)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas visuomenės dėl Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams surengto vakarėlio atsiprašė tinkamai ir klaidos nebekartos.

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„Mes šiandien ryte su juo (R. Kaunu – BNS) susitikome, jis dar kartą papasakojo apie šio vakarėlio aplinkybes. Aš jam labai aiškiai pasakiau, kad tai buvo padaryta nei laiku, nei vietoje ir kad krašto apsaugos ministras yra atsakingas už taupų, efektyvų ir prasmingą krašto apsaugos lėšų naudojimą“, – žurnalistams Karmėlavoje ketvirtadienį sakė prezidentas.

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„Jis atsiprašė viešai, jis tą padarė tinkama forma. Labai tikiuosi, kad padaręs šią klaidą, jis antros klaidos nebedarys“, – teigė jis.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Robertas Kaunas susitiko su G. Nausėda

Savo ruožtu R. Kaunas ketvirtadienį žurnalistų paklaustas apie minėtą renginį nebuvo linkęs jo komentuoti, tvirtino, kad tema – uždaryta. 

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„Man atrodo, kad jau atsiprašyta, visi klausimai atsakyti, ir ta tema uždaryta“, – sakė krašto apsaugos ministras.

BNS skelbė, kad kilus diskusijoms dėl beveik 48 tūkst. eurų kainavusio vakarėlio KAM darbuotojams, R. Kaunas šią savaitę atsiprašė dėl kilusios situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motyvavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema.

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R. Kaunas skelbė su KAM profesinės sąjungos pirmininke sutaręs parengti aiškią, skaidrią ir visiems suprantamą darbuotojų motyvavimo bei bendruomenės stiprinimo sistemą.

Žiniasklaida praėjusią savaitę skelbė, kad ministerija minėtam renginiui, kainavusiam beveik 48 tūkst. eurų, skyrė beveik 45 tūkst. eurų.

Tik pasirodžius šiai informacijai, R. Kaunas pradžioje teigė, kad tokie renginiai – įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes.

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