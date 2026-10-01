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Išskirtinis atvejis JAV: po dviejų injekcijų mirties bausme nubausta moteris liko gyva

2026-10-01 09:35 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-01 09:35
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JAV Tenesio valstijos gyventoja Christa Pike ketvirtadienį buvo gydoma ligoninėje po to, kai institucijoms nepavyko įvykdyti jai mirties bausmės, pranešė moters advokatai. Liudininkų teigimu, už žmogžudystę nuteista moteris kvėpavo ir po jai dukart suleistų preparatų, turėjusių ją nužudyti.

Ligoninė (nuotr. 123rf.com)

JAV Tenesio valstijos gyventoja Christa Pike ketvirtadienį buvo gydoma ligoninėje po to, kai institucijoms nepavyko įvykdyti jai mirties bausmės, pranešė moters advokatai. Liudininkų teigimu, už žmogžudystę nuteista moteris kvėpavo ir po jai dukart suleistų preparatų, turėjusių ją nužudyti.

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Vos keliomis valandomis anksčiau JAV Aukščiausiasis Teismas leido įvykdyti mirties bausmę C. Pike, kuri būtų tapusi pirmąja moterimi per 200 metų, Tenesyje nubausta mirtina injekcija.

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Tenesio pataisos įstaigų pareigūnai viešai nepatvirtino mirties bausmės vykdymo, per kurį C. Pike buvo suleistos dvi pentobarbitalio injekcijos, baigties ir neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą suteikti informacijos.

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„Šįvakar Tenesio valstijai ir vėl nepavyko teisėtai įvykdyti mirties bausmės. Christa gydoma netoliese esančioje ligoninėje. Apie jos būklę mums nebuvo pranešta“, – pareiškime nurodė C. Pike advokatai.

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Mirties bausmę C. Pike buvo numatyta įvykdyti 10 val. vietos (18 val. Lietuvos) laiku griežtojo režimo Riverbendo kalėjime, kur leidžiant injekcijas dalyvavo liudininkai, tarp jų ir žurnalistai.

„Atrodo, kad viskas vyko ne taip, kaip turėjo vykti. Kai išėjome iš pastato, kiek mums buvo žinoma, ji tikriausiai vis dar buvo gyva“, – pasakojo mirties bausmės vykdymą stebėjęs televizijos WBIR tiriamosios žurnalistikos žurnalistas Johnas Northas.

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Per tiesioginę transliaciją buvo matyti iš mirties bausmės vykdymo vietos su įjungtais švyturėliais išvažiuojantis greitosios pagalbos automobilis. Neaišku, ar juo buvo vežama C. Pike.

Mirties bausmės vykdymo procedūra pradėta praėjus kelioms valandoms po to, kai JAV Aukščiausiasis Teismas leido ją vykdyti. Šiam sprendimui nepritarė liberalių pažiūrų teisėjos Sonia Sotomayor, Elena Kagan ir Ketanji Brown Jackson.

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„Teismo sprendimas (...) be reikalo neleidžia tam (žemesnės instancijos – ELTA) teismui tinkamai išnagrinėti Pike prašymo. Dar blogiau, Teismas suteikia tokią išimtinę teisę vien tam, kad valstija galėtų įvykdyti Pike mirties bausmę dar tinkamai neužbaigus žemesnės instancijos teismuose vykstančio proceso dėl jos apkaltinamojo nuosprendžio“, – rašė sprendimui nepritarusios teisėjos.

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Psichikos sveikatos sutrikimai

Ši byla paskatino diskusijas dėl mirties bausmės jauno amžiaus nusikaltėliams.

Kai nuteistoji ir jos vaikinas jaunimo profesinio mokymo stovykloje sumušė ir nužudė 19-metę Colleen Slemmer, C. Pike buvo 18 metų.

Žmogžudystė sulaukė dėmesio visoje šalyje po to, kai C. Slemmer kūnas buvo rastas su krūtinėje išraižyta pentagrama, dažnai laikoma satanistiniu simboliu.

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C. Pike advokatai teigė, kad jai turėtų būti suteikta malonė dėl jauno amžiaus ir psichikos sveikatos sutrikimų nusikaltimo metu.

„Kai ji padarė nusikaltimą, jai buvo 18 metų ir ji turėjo sunkių psichikos sveikatos sutrikimų“, – advokatai rašė malonės prašyme Tenesio gubernatoriui Billui Lee, kuris pareiškė nesikišiantis.

JAV Aukščiausiasis Teismas antradienį atmetė prašymą atidėti mirties bausmės vykdymą. Jame buvo teigiama, kad C. Pike praeityje patirta seksualinė prievarta, potrauminio streso sutrikimas ir kraujo liga reiškia, jog mirtina injekcija jai sukeltų „nereikalingų kančių“.

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Nepriklausomi Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių ekspertai ragino JAV vyriausybę ir Tenesio institucijas „nedelsiant sustabdyti“ mirties bausmės vykdymą ir pakeisti jai skirtą mirties bausmę kita bausme.

„Pike mirties bausmės įvykdymas taptų kulminacija sunkios fizinės ir psichologinės kančios, paženklintos vaikystėje patirtos prievartos ir beveik tris dešimtmečius trukusio kalinimo vienutėje mirtininkų korpuse“, – teigė jie.

Mirties bausmės informacijos centro duomenimis, Jungtinėse Valstijose nuo 1976 m. mirties bausmė įvykdyta 18-ai moterų.

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