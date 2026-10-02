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Po nepavykusios egzekucijos – naujausia žinia apie amerikietės būklę

2026-10-02 08:50 / šaltinis: BNS
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2026-10-02 08:50
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Mirties bausme nuteista amerikietė, Tenesio valstijoje per nepavykusią egzekuciją išgyvenusi dvi mirtinas injekcijas, yra kritinės būklės ir jai teikiama „gyvybę gelbstinti priežiūra“, ketvirtadienį pranešė jos advokatas.

Mirties bausme nuteista amerikietė, Tenesio valstijoje per nepavykusią egzekuciją išgyvenusi dvi mirtinas injekcijas, yra kritinės būklės ir jai teikiama „gyvybę gelbstinti priežiūra“, ketvirtadienį pranešė jos advokatas.

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50 metų Christa Pike trečiadienio vakarą iš kalėjimo egzekucijų kameros buvo skubiai išvežta į ligoninę, likusi gyva nepaisant dviejų mirtinų pentobarbitalio dozių. Tai laikoma beprecedenčiu incidentu.

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„Mums buvo pasakyta, kad jos būklė yra kritinė, jai teikiama gyvybę gelbstinti priežiūra“, – ketvirtadienio popietę vykusioje virtualioje spaudos konferencijoje sakė Randy Spivey, atsisakęs pateikti išsamesnės informacijos.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Christa Pike išgyveno savo mirties bausmę

Atmetė malonės prašymą

Jis paragino gubernatorių Billą Lee, kuris anksčiau šią savaitę atmetė malonės prašymą, panaikinti Ch. Pike skirtą mirties nuosprendį.

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„Praleidusi vienutėje daugiau nei 20 metų ir iškentusi visapusišką bandymą ją nužudyti mirtina injekcija, Christa patyrė didesnę bausmę nei bet kuris kitas asmuo Amerikos mirties bausmės istorijoje. Gubernatorius privalo nedelsdamas sušvelninti Christos bausmę“, – teigė jis.

JAV mirties bausmės ekspertai sako, kad šis atvejis neturi precedento.

„Šis nesėkmingas bandymas yra blogiausias, kokį esame matę, ir nepanašus į jokią kitą nepavykusią egzekuciją šiuolaikinėje eroje“, – sakė Mirties bausmės informacijos centro vykdomoji direktorė Robin Maher.

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Centras sako, kad yra septyni kaliniai, kuriems mirties bausmės nepavyko įvykdyti, nes medicinos darbuotojams nepavyko įstatyti intraveninių kateterių, tačiau „Pike yra pirmasis žmogus, išgyvenęs po to, kai jam buvo suleistos mirtinos egzekucijai skirtų vaistų dozės“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas vėlų ketvirtadienio vakarą suabejojo, kaip tokia egzekucija kaip Ch. Pike galėjo nepavykti, žurnalistams pareiškęs, kad tai „neturėtų būti labai sudėtinga“.

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„Garsiai knarkė“

Byla jau anksčiau sulaukė didelio dėmesio, nes Ch. Pike būtų tapusi pirmąja moterimi, kuriai Tenesyje įvykdyta mirties bausmė per daugiau nei 200 metų.

Egzekuciją stebėjusi naujienų agentūros AP žurnalistė Kim Chandler televizijai „CBS News“ sakė, kad Nešvilyje esančiame Riverbendo griežtojo režimo kalėjime prasidėjus egzekucijai „Pike atrodė pastebimai budri“.

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„Pora kartų ji apsižvalgė po kambarį. Vienu metu ji pažvelgė į kalėjimo pareigūnus ir paklausė, ar toks jausmas ir turėtų būti“, – pasakojo K. Chandler.

Vėliau Ch. Pike ėmė knarkti, o stebėtojai iš savo zonos klausėsi apie valandą, kol buvo išlydėti.

Žurnalistams išeinant, moteris „garsiai knarkė, aiškiai buvo gyva“, „CBS News“ teigė K. Chandler.

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Ch. Pike advokatai anksčiau prieštaravo intraveninės egzekucijos protokolui, teigdami, kad dėl smulkių venų ir kraujo ligos tai sukels nereikalingų kančių.

„Suskaičiavau mažiausiai septynias adatas, panaudotas vien jos kairėje rankoje, iš kurių viena atrodė sulenkta, kai po nesėkmingo bandymo“ įstatyti kateterį buvo ištraukta iš rankos, sakė R. Spivey.

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Advokatas Stephenas Ferrellas (Stivenas Ferelas) teigė, kad medicinos ekspertai įspėjo apie galimą adatų pasislinkimą arba venos pradūrimą, dėl ko mirtini vaistai patektų į Ch. Pike ranką, o ne į kraujotaką.

„Panašu, kad greičiausiai taip ir nutiko“, – sakė jis.

Liudininkai žiniasklaidoje teigė, kad Ch. Pike egzekucijos vykdytojams sakė jaučianti, tarsi jos ranka „tuoj sprogs“, o R. Spivey teigė matęs, kad jos dešinė ranka pamėlo, ypač po antrosios mirtinos injekcijos.

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Ch. Pike nebijojo mirti, sakė S. Ferrellas.

„Bijota ilgos, skausmingos, traumuojančios mirties, ir būtent taip nutiko, tik be pačios mirties“, – teigė jis.

„Visiška nesėkmė“

Tenesio pataisos departamentas pareiškė, kad „laikėsi kiekvieno valstijos teisėto, nustatyto egzekucijos protokolo žingsnio“, ir pridūrė, kad Ch. Pike vėliau buvo išvežta į „ne kalėjimo medicinos įstaigą“.

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Gubernatorius B. Lee paragino atlikti „visapusišką, nepriklausomą“ nepavykusios egzekucijos tyrimą.

Likusios valstijoje suplanuotos egzekucijos šiemet įvykdytos nebus, pridūrė B. Lee. Nuteistas žudikas Gary Wayne'as Suttonas turėjo būti nubaustas mirtimi gruodžio 3 dieną.

Ch. Pike byla pakurstė diskusijas dėl mirties bausmės jauniems nusikaltėliams. Jai buvo 18 metų, kai ji su savo vaikinu profesinio mokymo stovykloje sumušė ir nužudė devyniolikmetę Colleen Slemmer (Kolin Slemer).

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Žmogžudystė sulaukė nacionalinio dėmesio, kai ant C. Slemmer krūtinės buvo rastas išraižytas pentagramos ženklas, dažnai laikomas šėtonišku simboliu.

C. Slemmer motina May Martinez televizijai „NBC News“ pareiškė, kad ši nepavykusi egzekucija yra „visiška nesėkmė“.

Ch. Pike advokatai teigė, kad jai turėtų būti suteikta malonė dėl jauno amžiaus ir psichikos sveikatos problemų C. Slemmer nužudymo metu. Jie taip pat pabrėžė jos vaikystėje patirtą seksualinę prievartą bei potrauminio streso sindromą.

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JAV Aukščiausiajam Teismui trečiadienio vakarą atmetus virtinę teisinių skundų, kurie keliomis valandomis atidėliojo egzekuciją, buvo atvertas kelias bausmės įvykdymui.

Mirties bausmės informacijos centro duomenimis, nuo 1976-ųjų Jungtinėse Valstijose mirties bausmė įvykdyta tik 18 moterų.

Jungtinių Tautų žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas (Volkeris Tiurkas) paragino Tenesio valstiją nebebandyti įvykdyti mirties bausmės Ch. Pike.

„Christos Pike byla atskleidžia daugybę priežasčių, kodėl mirties bausmė turėtų būti panaikinta“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė jo biuras.

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