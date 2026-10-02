Jonavos rajone – kvapą gniaužianti avarija: į griovį nulėkė autobusas su 33 keleiviais

Kaip naujienų portalą tv3.lt informavo Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė, pranešimas apie avariją gautas penktadienį 12:39 val.
„Pranešta apie tai, kad Jonavos rajone, Kulvos kaime, nuo kelio nuvažiavo autobusas. Mūsų duomenimis vyko 33 keleiviai ir 1 vairuotojas, asmenys nenukentėjo“, – nurodo policijos atstovė.
Autobusas buvo ištrauktas iš griovio ir stabilizuotas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.