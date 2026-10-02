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Nuo gruodžio 1-osios – galimi pokyčiai važiuojant autobusais ir troleibusais Kaune

2026-10-02 10:24 / šaltinis: BNS
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2026-10-02 10:24
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Kaunas nuo gruodžio 1 dienos planuoja atsisakyti autobusuose ir troleibusuose vairuotojų už grynuosius pinigus parduodamų popierinių bilietų, penktadienį pranešė miesto savivaldybė.

Troleibusas, telefonas (tv3.lt koliažas)

Kaunas nuo gruodžio 1 dienos planuoja atsisakyti autobusuose ir troleibusuose vairuotojų už grynuosius pinigus parduodamų popierinių bilietų, penktadienį pranešė miesto savivaldybė.

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Tokį siūlymą po diskusijų su „Kauno autobusais“ teikia Transporto ir eismo organizavimo skyrius. Klausimą numatoma svarstyti spalio 13-osios savivaldybės tarybos posėdyje.

Kaunas planuoja atsisakyti popierinių viešojo transporto bilietų

Kaip pažymėjo miestas, grynųjų atsisakymas būtų naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikėtų vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivių, priimant ir skaičiuojant pinigus, išduodant bilietą.

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„Kiekvienas toks veiksmas stabdo keleivių srautą, o intensyviausiose maršrutų atkarpose tai gali reikšti ir papildomas sekundes kiekvienoje stotelėje. Viešajame transporte tokios sekundės virsta minutėmis, o minutės – ilgesne kelionės trukme“, – pranešime nurodė „Kauno autobusų“ Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis.

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Dabar Kauno viešajame transporte už kelionę galima atsiskaityti grynaisiais pinigais, įsigyjant popierinį bilietą pas vairuotoją, taip pat viešojo transporto kortele, „Žiogo“ programėle, banko kortele arba išmaniuoju įrenginiu.

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Anot pranešimo, palyginti su praėjusiais metais, per pirmus aštuonis mėnesius iš vairuotojų grynaisiais pinigais įsigyjamų bilietų skaičius sumažėjo apie trečdalį ir sudaro 4,5 proc. visų kelionių.

„Kauno autobusų“ skaičiavimu, 60 proc. keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, beveik 35 proc. – „Žiogo“ programėle. Banko kortele ar išmaniuoju įrenginiu kol kas sumoka mažiau nei vienas procentas keliaujančiųjų.

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Kaip pažymėjo miestas, keleiviams išliktų galimybė grynaisiais atsiskaityti įsigyjant ar papildant kortelę tam skirtose platinimo vietose – klientų aptarnavimo punkte, prekybos centruose ir kioskuose.

BNS rašė, kad bekontakčiai mokėjimai Kauno viešajame transporte įvesti nuo praėjusių metų rugpjūčio, nuo šių metų rugsėjo tokiu būdu komposteriuose galima įsigyti ir lengvatinius bilietus.

indeliai.lt

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