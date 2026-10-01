Patikrino vairuotojų įgūdžius: „Daug kam reiktų pasikartoti taisykles“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Dokumentų patikra ir 16 ekipažų pajuda naktinėmis miesto gatvėmis. Policijos rengiamos orientacinės varžybos „(Įsi)važiuok Kaune“ prasideda.
„Kad jaunimas įsivažiuotų, pažintų miestą, įsilietų į eismą, saugiai elgtųsi“, – sakė Kauno policijos viršininkas Mindaugas Akelaitis.
Pirma stotelė ten, kur tenka užsukti visiems vairuotojams.
„Sunkiausia buvo rasti pirmą vietą, nuvažiavome ne į tą „Regitrą“, bet atvykome šiaip ne taip“, – minėjo dalyvis Tadas.
„Mes žinojome, kur teises reikia laikyti“, – pridūrė dalyvis Mantas.
Ne visi vairuotojai prisimena KET taisykles
Tad ir šį kartą dalyviams „Regitroje“ vairavimo teorijos testas, reikia prisiminti kelių eismo taisykles.
„Gavome dovaną, ne daug kas gauna“, – kalbėjo dalyvis Mykolas.
„Lygiai ant 80, ant ribos“, – sakė dalyvis Mantas.
„Ar išlaikėte? – Kitas klausimas“, – juokėsi dalyvė Laura.
O juokai menki – egzaminuotojai griežti, sako, apie pusę dalyvių lieka be improvizuoto vairuotojo pažymėjimo – dovanų krepšelio.
„Kol kas daug kam reiktų pasikartoti taisykles. 4 Klaidos, kaip pas daugelį komandų, reiškia – testas neišlaikytas“, – aiškino „Regitros“ egzaminuotojas Tomas Vitonis.
O komandos jau laužo galvą prie kitos užduoties – čia svarbios matematikos žinios. Išsprendus uždavinius – koordinatės, kurgi laukia dar vienas išbandymas.
„Su skaičiavimais nelabai gavosi, daug painiavų“, – pasakojo dalyvis Žygimantas.
Štai pernai pirmą vietą užėmusios komandos atstovė sako, kad varžybos naudingos.
„Turime vairuotoją ekipaže atsakingą, kuris „drifte“ daug leidžia laiko – tai negalime skųstis, kad kažkas blogai“, – kalbėjo dalyvė Marta.
„O aš, kaip kaunietis, parodyti norėjau, kad ne toks ir baisus tas Kaunas“, – minėjo dalyvis Mantas.
Mokėsi, kaip suteikti pirmąją pagalbą
Nors daugelis atvirauja, kad keblių situacijų Kauno gatvėse pasitaiko.
„Per piko valandas tai visur, gal centre daugiausia eismo ir įvažiavimai į miestą taip pat“, – sakė dalyvis Tadas.
„Pilies žiede...“ – aiškino dalyvė Erika.
Ypač daug iššūkių šiemet, kai dėl gatvių remonto išraustas ir Kaunas, ir jo prieigos.
„Esame remontuojami iš visų pusių, ir kai įvyksta eismo įvykis, visi būname nelaimingi“, – pridūrė M. Akelaitis.
O kur avarijos, ten dažnai ir sužeistieji. Tad dar vienas išbandymas dalyviams – Kauno klinikų skubios pagalbos skyriuje. O kiti bando teisingai surikiuoti žmogaus organus pilvo ertmėje. Čia daug kuriozų.
„Daugiausia klausimų kyla dėl blužnies, tai girdėjome įvairių pavadinimų – ir grybas, ir medūza, tai tikimės, kad grįžę namo ne vienas atsivers anatomijos atlasą“, – pasakojo gydytoja rezidentė Miglė Šostak.
O policija viliasi, kad tokios varžybos padės ne tik saugiai elgtis kelyje, bet gal paskatins pasirinkti ir policininko profesiją.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.