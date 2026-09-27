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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Europos orientavimosi sporto čempionato finiše – abi Lietuvos rinktinės stipriausiųjų dešimtuke

2026-09-27 17:42 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 17:42
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Europos orientavimosi sporto čempionatą vainikavo moterų ir vyrų estafečių varžybos. Lietuvos rinktinės pateko tarp 10-ies stipriausių Senajame Žemyne.

Europos orientavimosi sporto čempionatas | Donato Lazausko nuotr.
GALERIJA (8)

Europos orientavimosi sporto čempionatą vainikavo moterų ir vyrų estafečių varžybos. Lietuvos rinktinės pateko tarp 10-ies stipriausių Senajame Žemyne.

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Estafečių varžybose startavo 43 moterų ir 60 vyrų komandų. Kiekviena šalis galėjo registruoti po 3 moterų ir vyrų komandas, tačiau į bendrąją

Europos čempionato įskaitą buvo įtraukiama tik po vieną kiekvienos šalies moterų ir vyrų komandą.

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FOTOGALERIJA. Europos orientavimosi sporto čempionatas

Itin atkakli kova vyko vyrų varžybose – Europos čempionų titulą po 10-ies metų pertraukos iškovojo Šveicarijos rinktinė, aplenkusi Norvegiją ir Švediją. Lietuvos komanda – Kevinas Olišauskis, Tautvydas Rimkus ir Tadas Dementavičius – po antro etapo buvo treti, tačiau su tituluotais lyderiais atsilaikyti šįkart nepavyko. Bendrojoje įskaitoje lietuviai užėmė 10-ą vietą.

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„Šiandien gavome šansą patikėti, kad esame pajėgūs kovoti dėl TOP 6, turbūt net ir dėl aukštesnių pozicijų. Tai yra geras atspirties taškas, nuo kurio turime judėti tolyn“, – sakė Kevinas Olišauskis.

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Vyrų pasiekimą vėliau pakartojo ir Lietuvos moterų rinktinė – Aušrinė Kutkaitė, Judita Traubaitė ir Gabija Ražaitytė. Penktą kartą Europos čempionėmis tapo Švedijos atstovės, sidabrą laimėjo šveicarės, bronzą – suomės.

„Graži diena, gera kova ir dešimta vieta. Be galo džiugu, kad tokį čempionatą vainikuoja su tokiu puikiu oru ir, galima sakyti, labai gerais lietuvių rezultatais“, – džiaugėsi viena labiausiai patyrusių mūsų šalies rinktinės narių G. Ražaitytė.

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Druskininkuose ir Lazdijų apylinkėse Europos orientavimosi sporto čempionatas vyko pirmą kartą šalies istorijoje. Svečiai iš užsienio negailėjo pagyrų organizatoriams ir tikino, kad tokio aukšto lygio čempionato Europa neregėjo jau kelis dešimtmečius.

„Jeigu visi dalyviai, treneriai, savanoriai, žiūrovai šypsosi, vadinasi, čempionatas išties pavyko puikiai. Komentarai, kad tai geriausias čempionatas per 20–30 metų, glosto širdį. Taip pat labai noriu, kad šis čempionatas būtų laiptelis jauniesiems sportininkams siekiant rezultatų. Šiandienos dešimtos vietos parodė, kad galime kovoti su stipriausiais“, – kalbėjo čempionato direktorius Vilius Aleliūnas.

2028 m. Lietuvoje vyks pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais taurės etapas. Planuojama, kad mūsų šalis taip pat gaus teisę surengti 2030 arba 2031 m. pasaulio veteranų čempionatą, o 2033 m. – pasaulio suaugusiųjų čempionatą.

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