Renginiai Kaune: šių pramogų spalį nepraleiskite

Kauno miesto savivaldybė dalijasi renginių sąrašu, į kuriuos kviečia apsilankyti spalį.
Spalio 1 d.
Projekto Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos studentų pasižadėjimo ceremonija, prasideda 10:00 val., baigiasi 14:30 val., trukmė – 4 val. 30 min.
Spalio 1-29 d.
Projekto „Judėk sveikai“ treniruotės, prasideda 19:00 val., baigiasi 20:30 val., trukmė – 1 val. 30 min.
Spalio 3 d.- gruodžio 31 d.
„Ūkininkų turgelis“, prasideda 07:00 val., baigiasi 14:00 val., trukmė – 7 val.
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