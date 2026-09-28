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TV3 naujienos > Gyvenimas > Renginiai > Renginiai Vilniuje

Renginiai Vilniuje: štai ko verta nepraleisti spalį

2026-09-28 10:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 10:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalį Vilnius kviečia nelikti namuose – miesto renginių kalendoriuje gausu veiklų įvairiausiems norams ir pomėgiams. Atrinkome renginius, kurie praskaidrins rudeniškas dienas ir leis įvairiai patirti miestą. 

Koncertas (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (44)

Spalį Vilnius kviečia nelikti namuose – miesto renginių kalendoriuje gausu veiklų įvairiausiems norams ir pomėgiams. Atrinkome renginius, kurie praskaidrins rudeniškas dienas ir leis įvairiai patirti miestą. 

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Naujienų portalas tv3.lt dalijasi Vilniaus miesto savivaldybės projekto „Neakivaizdinis Vilnius“ sudarytu spalio mėnesio renginių Vilniuje sąrašu.

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FESTIVALIAI

„Vilniaus mechanizmai“ | Spalio 9–11 d.

„Vilniaus mechanizmai“ jau 6-tą kartą kviečia patirti, kaip veikia miestas. Šiais metais be ekskursijų po įmones laukia dvi naujienos: išskirtinė galimybė pirmą kartą patekti į svarbiausių kylančių miesto objektų statybų aikšteles ir pamaina, į kurią galės prisijungti kiekvienas vilnietis ir miesto svečias.

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„Nepatogus kinas“ | Spalio 5–25 d.

Tarptautinis dokumentinių žmogaus teisių filmų festivalis kviečia per tikras istorijas geriau pažinti aktualias visuomenės temas ir įkvėpti pokyčiams. Programoje – filmų peržiūros, susitikimai su kūrėjais ir filmų herojais, diskusijos ir kitos patirtys. 

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„Vilnius Jazz 2026“ | Spalio 14–18 d. 

Seniausias kasmetinis Vilniaus džiazo festivalis suburs Lietuvos ir užsienio atlikėjus Vilniaus senajame teatre bei MO muziejuje. Programoje – įvairūs džiazo projektai, koncertai, paskaitos ir jaunųjų atlikėjų pasirodymas „Vilnius Jazz Young Power 2026“.

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Vilniaus arbatos festivalis | Spalio 17–18 d.

Didžiausias rūšinės arbatos festivalis Lietuvoje kviečia pažinti tikrą arbatą, jos kilmę, skonius ir skirtingų šalių arbatos kultūras. Dvi dienas lankytojų laukia degustacijos, dirbtuvės, paskaitos ir meninė programa.

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GameOn 2026 | Spalio 23–25 d.

Didžiausias vaizdo žaidimų kultūros renginys Baltijos šalyse suburs žaidėjus, kūrėjus ir industrijos profesionalus. Tris dienas LITEXPO vyks esporto turnyrai, žaidimų pristatymai, cosplay pasirodymai ir kitos veiklos.

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