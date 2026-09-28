Renginiai Vilniuje: štai ko verta nepraleisti spalį

Naujienų portalas tv3.lt dalijasi Vilniaus miesto savivaldybės projekto „Neakivaizdinis Vilnius“ sudarytu spalio mėnesio renginių Vilniuje sąrašu.
FESTIVALIAI
„Vilniaus mechanizmai“ | Spalio 9–11 d.
„Vilniaus mechanizmai“ jau 6-tą kartą kviečia patirti, kaip veikia miestas. Šiais metais be ekskursijų po įmones laukia dvi naujienos: išskirtinė galimybė pirmą kartą patekti į svarbiausių kylančių miesto objektų statybų aikšteles ir pamaina, į kurią galės prisijungti kiekvienas vilnietis ir miesto svečias.
„Nepatogus kinas“ | Spalio 5–25 d.
Tarptautinis dokumentinių žmogaus teisių filmų festivalis kviečia per tikras istorijas geriau pažinti aktualias visuomenės temas ir įkvėpti pokyčiams. Programoje – filmų peržiūros, susitikimai su kūrėjais ir filmų herojais, diskusijos ir kitos patirtys.
„Vilnius Jazz 2026“ | Spalio 14–18 d.
Seniausias kasmetinis Vilniaus džiazo festivalis suburs Lietuvos ir užsienio atlikėjus Vilniaus senajame teatre bei MO muziejuje. Programoje – įvairūs džiazo projektai, koncertai, paskaitos ir jaunųjų atlikėjų pasirodymas „Vilnius Jazz Young Power 2026“.
Vilniaus arbatos festivalis | Spalio 17–18 d.
Didžiausias rūšinės arbatos festivalis Lietuvoje kviečia pažinti tikrą arbatą, jos kilmę, skonius ir skirtingų šalių arbatos kultūras. Dvi dienas lankytojų laukia degustacijos, dirbtuvės, paskaitos ir meninė programa.
GameOn 2026 | Spalio 23–25 d.
Didžiausias vaizdo žaidimų kultūros renginys Baltijos šalyse suburs žaidėjus, kūrėjus ir industrijos profesionalus. Tris dienas LITEXPO vyks esporto turnyrai, žaidimų pristatymai, cosplay pasirodymai ir kitos veiklos.
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