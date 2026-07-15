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Naujienos > Gyvenimas > Renginiai >

Renginiai Vilniuje

Renginiai Vilniuje

 

Koncertai, spektakliai, parodos, festivaliai ir pramogos visai šeimai. Sąrašą atnaujiname nuolat, tad čia rasite, kas vyksta sostinėje šiandien, rytoj ir šį savaitgalį. Renginius galite peržiūrėti pagal datą arba rinktis tik nemokamus.

 

Vilniuje prasidėjo „Sostinės dienos“ (nuotr. Roberto Riabovo) Vilniuje prasidėjo „Sostinės dienos“ (nuotr. Roberto Riabovo)

Renginiai Vilniuje: ką nuveikti rugsėjį?

Rugsėjis į Vilnių sugrąžina rudenišką ritmą – miesto kalendorius pilnas renginių, festivalių, koncertų, parodų ir kitų progų išeiti iš namų. Atrinkome rugsėjo renginius, kurie padės naują sezoną pradėti su netikėtais miesto atradimais.  Pateikiame Vilniaus miesto savivaldybės projekto „Neakivaizdinis Vilnius“ parengtą rugsėjo renginių sąrašą – pasižymėkite, kur norėsite apsilankyti.
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Renginiai Vilniuje 2026-08-27
Pamatykite: Vilniuje įvyko korgių lenktynės BNS Foto Pamatykite: Vilniuje įvyko korgių lenktynės BNS Foto

Renginiai Vilniuje: ką nuveikti rugpjūtį?

Kol vasara dar nesusikrovė lagaminų, metas pasinaudoti kiekviena proga leistis į atradimus mieste. Atrinkti renginiai Vilniuje, kurie padės paskutinį vasaros mėnesį išnaudoti iki galo.  Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Neakivaizdinis Vilnius“ dalijasi, ką verta aplankyti – nuo įvairiausių festivalių ir kino po atviru dangumi iki sporto renginių bei šeimoms skirtų veiklų – rugpjūtį sostinėje netrūks galimybių turiningai praleisti laiką.
Renginiai Vilniuje 2026-08-01
Renginys Vilniuje Renginys Vilniuje

Renginiai Vilniuje: ką pamatyti liepą?

Vasarą Vilnius persijungia į atostogų režimą, tačiau veiklos čia nesustoja. Atrinkome mūsų rekomenduojamus liepos renginius, kurie leis pasisemti vasariškų įspūdžių sostinėje.  Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Neakivaizdinis Vilnius“ dalijasi informacija apie liepos mėnesio renginius – štai kas vyks ir kur verta apsilankyti.
Renginiai Vilniuje 2026-07-15
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