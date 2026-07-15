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Naujienos > Gyvenimas > Renginiai >

Renginiai Klaipėdoje

Renginiai Klaipėdoje

 

Koncertai, spektakliai, parodos, festivaliai ir uostamiesčio šventės. Sąrašą nuolat atnaujiname, tad čia rasite, kas vyksta Klaipėdoje šiandien, rytoj ir šį savaitgalį. Atskirai pažymime ir nemokamus renginius.

 

„Oktoberfest Klaipėda 2025“ (nuotr. Organizatorių) „Oktoberfest Klaipėda 2025“ (nuotr. Organizatorių)

Renginiai Klaipėdoje: ko nepraleisti rugsėjo mėnesį?

Rugsėjį Klaipėda kvies gyventojus ir miesto svečius mėgautis įvairiais nemokamais renginiais. Nuo koncertų ir festivalių iki edukacinių veiklų bei bendruomeninių susitikimų – pirmasis rudens mėnuo uostamiestyje žada gausų pasirinkimą skirtingo amžiaus ir pomėgių žmonėms. Nors prasidėjo kalendorinis ruduo, kultūrinis gvyenimas nesustoja. Mieste vyks daugybė renginių – Klaipėdos savivaldybės atstovai dalijasi, ko nepraleisti rugsėjo mėnesį.
Renginiai Klaipėdoje 2026-08-27
Klaipėda Klaipėda

Renginiai Klaipėdoje: nepraleiskite svarbiausių rugpjūčio įvykių

Rugpjūtį Klaipėda gyventojus ir miesto svečius pasitiks gausybe renginių – nuo 774-ojo miesto gimtadienio, teatro festivalio ir Europos buriavimo čempionato iki sporto veiklų, koncertų bei prasmingų Baltijos kelio ir Baltijos jūros šalių vienybės minėjimų. Ką verta pasižymėti vasaros kalendoriuje? Dalijamės svarbiausiais rugpjūčio renginiais uostamiestyje.
Renginiai Klaipėdoje 2026-08-01
„Jūros šventė“ (nuotr. Organizatorių) „Jūros šventė“ (nuotr. Organizatorių)

Renginiai Klaipėdoje: nepraleiskite progos apsilankyti liepą

Klaipėda liepos antroje pusėje taps tikru vasaros pramogų ir renginių epicentru – miestiečių bei pajūrio svečių laukia įvairiausių veiklų kupinos dienos. Nuo prasmingo vakaro, skirto sveikatos stiprinimui ir bendrystei, iki vienos didžiausių šalies vasaros švenčių – renginių netrūks nei šeimoms, nei aktyvaus laisvalaikio mėgėjams. Klaipėdą greitai užlies tradicinės Jūros šventės šurmulys, o lankytojų lauks koncertai, mugės, įvairios pramogos ir išskirtinė jūrinė atmosfera.
Renginiai Klaipėdoje 2026-07-15
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