Renginiai Klaipėdoje
Koncertai, spektakliai, parodos, festivaliai ir uostamiesčio šventės. Sąrašą nuolat atnaujiname, tad čia rasite, kas vyksta Klaipėdoje šiandien, rytoj ir šį savaitgalį. Atskirai pažymime ir nemokamus renginius.
Renginiai Klaipėdoje: ko nepraleisti rugsėjo mėnesį?
Rugsėjį Klaipėda kvies gyventojus ir miesto svečius mėgautis įvairiais nemokamais renginiais. Nuo koncertų ir festivalių iki edukacinių veiklų bei bendruomeninių susitikimų – pirmasis rudens mėnuo uostamiestyje žada gausų pasirinkimą skirtingo amžiaus ir pomėgių žmonėms. Nors prasidėjo kalendorinis ruduo, kultūrinis gvyenimas nesustoja. Mieste vyks daugybė renginių – Klaipėdos savivaldybės atstovai dalijasi, ko nepraleisti rugsėjo mėnesį.
Renginiai Klaipėdoje: nepraleiskite svarbiausių rugpjūčio įvykių
Rugpjūtį Klaipėda gyventojus ir miesto svečius pasitiks gausybe renginių – nuo 774-ojo miesto gimtadienio, teatro festivalio ir Europos buriavimo čempionato iki sporto veiklų, koncertų bei prasmingų Baltijos kelio ir Baltijos jūros šalių vienybės minėjimų. Ką verta pasižymėti vasaros kalendoriuje? Dalijamės svarbiausiais rugpjūčio renginiais uostamiestyje.
Renginiai Klaipėdoje: nepraleiskite progos apsilankyti liepą
Klaipėda liepos antroje pusėje taps tikru vasaros pramogų ir renginių epicentru – miestiečių bei pajūrio svečių laukia įvairiausių veiklų kupinos dienos. Nuo prasmingo vakaro, skirto sveikatos stiprinimui ir bendrystei, iki vienos didžiausių šalies vasaros švenčių – renginių netrūks nei šeimoms, nei aktyvaus laisvalaikio mėgėjams. Klaipėdą greitai užlies tradicinės Jūros šventės šurmulys, o lankytojų lauks koncertai, mugės, įvairios pramogos ir išskirtinė jūrinė atmosfera.
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