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Naujienos > Gyvenimas > Renginiai >

Renginiai Kaune

Renginiai Kaune

 

Koncertai, spektakliai, parodos, festivaliai ir miesto šventės. Sąrašas atnaujinamas nuolat, todėl greitai pamatysite, kas vyksta Kaune šiandien, rytoj ar šį savaitgalį. Tarp jų – ir nemokami renginiai visai šeimai.

 

Pitbull koncertas Kaune (nuotr. Lino Žemgulio) Pitbull koncertas Kaune (nuotr. Lino Žemgulio)

Renginiai Kaune: štai ką veikti rugsėjo mėnesį

Rugsėjis jau visai ne už kalnų, o rudenėjantys, tačiau dar saulėti ir gana šilti orai kviečia visus apsilankyti Kaune. Dalijamės su jumis pirmojo rudens mėnesio Kauno renginių sąrašu. Kauno miesto savivaldybės Komunikacijos skyrius pasidalijo naujausiu Kaune rugsėjį vyksiančių renginių sąrašu, o jame – sporto treniruotės, ūkininkų turgeliai, koncertai ir pramogos! Rugsėjo 1 diena „Ankstukų paramos akcija“ – 9.00-21.00 val., akcijos organizuojamos keturiose vietose: Laisvės al.
Renginiai Kaune 2026-08-27
Kauno aviacijos šventėje koncertavo „Šeškės“ (nuotr. ELTA) Kauno aviacijos šventėje koncertavo „Šeškės“ (nuotr. ELTA)

Renginiai Kaune: štai ką veikti rugpjūčio mėnesį

Šilti rugpjūčio vakarai kauniečius ir miesto svečius kvies pasimėgauti renginiais mieste. Jų sąraše šiuo metu apstu sportinių veiklų, kultūrinių bei meninių festivalių. Kauno miesto savivaldybės Komunikacijos skyrius pasidalijo renginių sąrašu, kuriame galima rasti idėjų savo laisvo vakaro praleidimui. Rugpjūčio 1 d. „Ūkininkų turgelis“ vyks rugpjūčio 1 d. 7.00–14.00 val. prie restorano „Žemyn upe“, Jonavos g. 1 ir Jonavos g. 1D. 6x6 čempionatas vyks rugpjūčio 1 d. 10.00–18.00 val.
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Renginiai Kaune 2026-08-01
Kauno Laisvės alėja (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno Laisvės alėja (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Renginiai Kaune: štai ką galite nuveikti liepos mėnesį

Liepos mėnuo – puikus metas išeiti iš namų ir daugiau laiko skirti kultūrai, koncertams ir gamtai. Dalijamės su jumis, ką įdomaus šį mėnesį galima nuveikti Kaune. Kauno miesto savivaldybės komunikacijos skyrius dalijasi su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais sąrašu renginių, į kuriuos verta nuvykti liepos mėnesį. Liepos 15 d. Ekskursija palei Nemuną vyks liepos 15 d. 18.30–19.15 val. Maršrutas prasidės nuo tilto į Nemuno salą, prie Mokslo salos, ir tęsis iki Santakos.
Renginiai Kaune 2026-07-15
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