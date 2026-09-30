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TV3 naujienos > Verslas

Kaune – 10 mln. eurų vertės statybos: atsiras nauji senjorų globos namai

2026-09-30 11:39 / šaltinis: BNS
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2026-09-30 11:39
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Statybų grupės „Conresta Group“ valdoma bendrovė „Conres Kaunas“ oficialiai pradėjo naujų „Gemma“ senjorų globos namų statybas Kaune.

„Gemma“ nuotrauka | Asmeninio archyvo

Statybų grupės „Conresta Group“ valdoma bendrovė „Conres Kaunas“ oficialiai pradėjo naujų „Gemma“ senjorų globos namų statybas Kaune.

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Investicijų bendrovės „Baltcap“ fondo valdoma nekilnojamojo turto (NT) vystymo bendrovė „Care Investments“ į juos investuos 10 mln. eurų.

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Teigiama, kad bus sukurta iki 100 darbo vietų

Simboliniu kapsulės įkasimu Dainavos mikrorajone, Vinco Krėvės prospekte, trečiadienį pradėtos 3,5 tūkst. kv. metrų ploto 130 vietų globos namų „Dainavos namai“ statybos, pranešė „Conres“ ir „Gemma“ grupė.

„Mūsų įmonės tikslas – kelti ilgalaikės priežiūros kokybės kartelę ir kurti tokius globos namus, kuriuose senjorai galėtų ne tik gauti profesionalią priežiūrą ir reabilitaciją, bet ir prasmingai leisti laiką, būti aktyvūs, gyventi oriai ir saugiai“, – pranešime teigė „Care Investments“ direktorius Jonas Zelba.

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Anot pranešimo, namuose, kurių statybą planuojama užbaigti per metus, bus sukurta iki 100 darbo vietų.

Pastate bus įrengti vienviečiai ir dviviečiai kambariai, taip pat erdvės bendravimui ir laisvalaikiui, gydytojų kabinetai, fizinės reabilitacijos salė, masažo kabinetas, restoranas, biblioteka, grožio salonas ir maldos kambarys bei kitos erdvės. Pastate taip pat bus įrengti specializuoti liftai, priedanga, įdiegtos saugumo sistemos.

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„Gemma“ grupė teigia artimiausiais metais siekianti kelis kartus padidinti veiklos apimtis ir sukurti daugiau kaip 1 tūkst. vietų senjorų globai bei priežiūrai.

Kaip rašė BNS, šiuo metu veikia trys „Gemma“ slaugos ir globos namai – slaugos centras Vilniuje ir Vievio namai Vievyje bei Marių namai Kaune. Plėtros planuose – 160 vietų senjorų globos namai Vilniuje.

indeliai.lt

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