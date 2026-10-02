„Hockey Punks – Mototoja“ šeštadienį kausis su čempionais

Praėjusią savaitę vilniečiai namuose kovėsi su dviem Baltijos ledo ritulio lygos komandomis, kurių sezono tikslas yra iškovoti nugalėtojo titulą.
Vienose iš dviejų rungtynių sostinės atstovai pateikė staigmeną – rungtynių su Jelgavos „Zemgale“ pagrindinis laikas baigėsi lygiosiomis ir tik pratęsime galingi varžovai pelnė pergalingą įvartį. O tuo tarpu šeštadienio rungtynės lietuviams nepavyko – svečiai iš Kyivo „Capitals“ negailestingai siuntė ritulius į „Hockey Punks – Mototoja“ vartus ir nugalėjo galutiniu rezultatu 9:1.
Vilniaus komandos vadovas Šarūnas Kuliešius sako, kad kol kas du kartus per tris dienas sėkmingai kautis su lyderiais vilniečiams yra sunkoka.
„Kyjivo komanda turi kokybės tiek iš ukrainiečių, tiek turi finansinių galimybių nusipirkti tinkamų legionierių. Manau, nepadėjo mums ir tai, kad kelias dienas prieš tai iš čia vos sveikas kojas išnešė praėjusio sezono finalininkai Jelgavos „Zemgale“ komanda. Paskutinių rungtynių skirtumas didelis, bet šioje situacijoje, manau mes turime reikalų su mums gal ne visai įprasta problema – pasirodo, galime kaip lygūs su lygiais kautis ir su stipriausiomis komandomis. Ir Ukrainos atstovai tai įvertino – nuo rungtynių pradžios atrodė pasiruošę, o mes, panašu, dar savo galvose mėgavomės praėjusių rungtynių pasiekimais. Nelengvoje situacijoje esame ir dabar dėl traumų ir įsisukusio viruso. Bet kartais tokie dalykai mobilizuoja ir todėl rytoj tikiuosi iš mūsiškių protingo žaidimo su gerai apgalvotais sprendimais“.
Apsiprantantis Vilniuje naujasis komandos strategas Elmo Aittola mano, kad vienų žaidėjų trūkumas yra šansas įsitvirtinti kitiems
„Konkurencingos komandos kūrimas yra procesas – žengiame žingsnius į priekį, tačiau kartais tenka susitaikyti ir su žingsniu atgal. Būtent ši kelionė augina komandą ir padeda siekti užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.
Rytoj mūsų laukia „Mogo“ – šiuo metu tai didžiausias įmanomas iššūkis lygoje, todėl turėsime parodyti pačią geriausią savo versiją. Nesvarbu, kad mūsų sudėtis nebus pilna – trūkstami žaidėjai reiškia naujas galimybes kitiems vaikinams žengti į priekį ir prisiimti svarbesnį vaidmenį.
Rytojaus sėkmę lems ne individualios pastangos. Viskas priklausys nuo mūsų bendros gynybinės struktūros, disciplinos ir gebėjimo kovoti vieniems už kitus“.
Šeštadienio rungtynių pradžia „Pramogų arenoje“ – 16 val. 30 min. Bilietus galima įsigyti www.hockeypunks.lt arba Pramogų arenos kasoje prieš rungtynes. Siekiant išvengti stovėjimo eilėse organizatoriai rekomenduoja atvykti anksčiau.
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