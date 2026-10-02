Norvegijos ledo ritulio lygoje klubams su lietuviais sekėsi skirtingai

Fausto Nausėdos atstovaujama „Stjernen“ ekipa savo arenoje net 0:8 buvo sutriuškinta Oslo „Valerengos“. Lietuvis atrėmė 25 iš 33 varžovų smūgių į vartus.
„Stjernen“ (9 tšk.) užima 3-ią vietą, o „Oilers“ (6) rikiuojasi 5-a tarp 9 ekipų.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be traumuoto Marijaus Dumčiaus namuose 1:2 pralaimėjo prieš „EK Die Zeller Eisbaren“ (Austrija).
„KHL Sisak“ (3 tšk.) užima 9-ą poziciją tarp 13 komandų.
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