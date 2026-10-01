Ignatavičius įmušė įvartį, bet „Servette“ paleido pergalę iš rankų

„Servette“ (13 tšk.) užima 2-ą vietą, o Danielių Čečekovą savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ (11) žengia 3-ia tarp 14-os ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Baltijos lygoje Luko Žukausko atstovaujama Kyjivo „Capitals“ (Ukraina) komanda 6:3 įveikė Rygos „HK Prizmą/RTU“ (Latvija). Lietuvis laimėjo 1 iš 2 ritulio išmetimų.
„Rigas HS/Dinaburga“ (Latvija) be Igno Liegaus ir Edvardo Palijaus išvykoje 0:7 neturėjo vilčių prieš Jelgavos „HK Zemgale/LBTU“ (Latvija).
„Capitals“ (10 tšk.) užima 2-ą vietą, o „Rigas HS/Dinaburga“ (4) – 7-ą tarp 9 ekipų.
Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ ekipa svečiuose 5:0 susitvarkė su „Ski Elite“. Lietuvis atliko net 3 rezultatyvius perdavimus bei 2 sykius atakavo vartus.
„Comet“ (11 tšk.) tapo 8 komandų lygos lydere.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ ekipa svečiuose 3:6 pralaimėjo „EV Zug“. D. Čečekovas atliko rezultatyvų perdavimą, o Robertas Dobrinskis nepasižymėjo.
Dviejų lietuvių atstovaujama „LHC Academy“ ekipa 2:0 išsivežė pergalę iš „SC Bern Future“ teritorijos. Benas Andrejauskas atliko rezultatyvų perdavimą, o Rapolas Bulovas nepasižymėjo.
Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu namuose 4:2 įveikė „SCL Young Tigers“ ekipą. Lietuvis nepasižymėjo.
„LHC Academy“ (25 tšk.) užima 2-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (14) – 9-ą, o „Futur Hockey“ (12) – 10-ą tarp 13 ekipų.
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