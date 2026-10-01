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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Ignatavičius įmušė įvartį, bet „Servette“ paleido pergalę iš rankų

2026-10-01 12:52 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-01 12:52
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Trečiadienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Ženevos „Servette“ (Šveicarija) su Simu Ignatavičiumi varžovų arenoje po baudinių serijos 5:6 pralaimėjo prieš Lozanos „HC Lausanne“, nors likus žaisti 3 min. trečiajame kėlinyje dar pirmavo 5:2. Lietuvis žaidė 12 min. 7 sek., pelnė įvartį, nerealizavo baudinio ir 2 kartus atakavo vartus.

Simas Ignatavičius | EPA nuotr.

Trečiadienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Ženevos „Servette“ (Šveicarija) su Simu Ignatavičiumi varžovų arenoje po baudinių serijos 5:6 pralaimėjo prieš Lozanos „HC Lausanne“, nors likus žaisti 3 min. trečiajame kėlinyje dar pirmavo 5:2. Lietuvis žaidė 12 min. 7 sek., pelnė įvartį, nerealizavo baudinio ir 2 kartus atakavo vartus.

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„Servette“ (13 tšk.) užima 2-ą vietą, o Danielių Čečekovą savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ (11) žengia 3-ia tarp 14-os ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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Baltijos lygoje Luko Žukausko atstovaujama Kyjivo „Capitals“ (Ukraina) komanda 6:3 įveikė Rygos „HK Prizmą/RTU“ (Latvija). Lietuvis laimėjo 1 iš 2 ritulio išmetimų.

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„Rigas HS/Dinaburga“ (Latvija) be Igno Liegaus ir Edvardo Palijaus išvykoje 0:7 neturėjo vilčių prieš Jelgavos „HK Zemgale/LBTU“ (Latvija).

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„Capitals“ (10 tšk.) užima 2-ą vietą, o „Rigas HS/Dinaburga“ (4) – 7-ą tarp 9 ekipų.

Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ ekipa svečiuose 5:0 susitvarkė su „Ski Elite“. Lietuvis atliko net 3 rezultatyvius perdavimus bei 2 sykius atakavo vartus.

„Comet“ (11 tšk.) tapo 8 komandų lygos lydere.

Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ ekipa svečiuose 3:6 pralaimėjo „EV Zug“. D. Čečekovas atliko rezultatyvų perdavimą, o Robertas Dobrinskis nepasižymėjo.

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Dviejų lietuvių atstovaujama „LHC Academy“ ekipa 2:0 išsivežė pergalę iš „SC Bern Future“ teritorijos. Benas Andrejauskas atliko rezultatyvų perdavimą, o Rapolas Bulovas nepasižymėjo.

Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu namuose 4:2 įveikė „SCL Young Tigers“ ekipą. Lietuvis nepasižymėjo.

„LHC Academy“ (25 tšk.) užima 2-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (14) – 9-ą, o „Futur Hockey“ (12) – 10-ą tarp 13 ekipų.

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