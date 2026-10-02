Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

Lietuvos regbio-7 rinktinė dalyvaus antrose Europos žaidynėse iš eilės

2026-10-02 16:34 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-02 16:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Oficialiai patvirtinta, kad Lietuvos vyrų regbio-7 rinktinė dalyvaus 2027 metų Europos žaidynėse Stambule (Turkija). Tai bus antras kartas iš eilės, kai Lietuvos regbininkai varžysis Europos žaidynėse. 2023 metais Lietuvos rinktinė Krokuvoje (Lenkija) užėmė devintąją vietą.

„Rugby Europe“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Oficialiai patvirtinta, kad Lietuvos vyrų regbio-7 rinktinė dalyvaus 2027 metų Europos žaidynėse Stambule (Turkija). Tai bus antras kartas iš eilės, kai Lietuvos regbininkai varžysis Europos žaidynėse. 2023 metais Lietuvos rinktinė Krokuvoje (Lenkija) užėmė devintąją vietą.

REKLAMA
0

Europos žaidynės Stambule bus ir atranka į 2028 metų Los Andželo olimpines žaidynes. Vietas olimpinėse žaidynėse pelnys Europos žaidynių čempionai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos regbio federacijos (LRF) prezidentas Edmundas Ščavinskas pabrėžė, kad dalyvavimas tokiame renginyje yra didelė motyvacija tiek žaidėjams, tiek federacijai.

REKLAMA
REKLAMA

„Džiugu sulaukti oficialios informacijos dėl dalyvavimo Europos žaidynėse. Tai bus didžiausia motyvacija Lietuvos regbininkams. Juolab, kad čia bus kovojama ir dėl olimpinio kelialapio. Europos žaidynės – dar viena galimybė pasitikrinti jėgas su stipriausiomis Senojo žemyno komandomis“, – sakė E. Ščavinskas.

REKLAMA

Vieta žaidynėse Lietuvos regbio-7 rinktinei atiteko pagal rezultatus Europos čempionate. Nuo 2019 metų elitiniame Europos čempionato divizione kovoję lietuviai šių metų pirmenybėse finišavo 11-i.

Tiesa, 11-a vieta neleido išsaugoti vietos elite, todėl kitais metais Lietuvos regbininkai varžysis Europos čempionato „Trophy“ divizione.

„Ne paslaptis, kad šie metai buvo gana skausmingi rezultatų atžvilgiu. Bet turime gana jauną komandą, todėl sieksime išlaikyti tuos pačius žaidėjus. Žvelgiant į sudėtį bei žaidėjų amžių, perspektyva atrodo visai nebloga. Sieksime kitą vasarą kuo geriau pasirodyti Europos žaidynėse ir sugrįžti į Europos čempionato elitinį divizioną“, – kalbėjo LRF prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

Nors keletą metų Europos elite per plauką išsilaikę lietuviai šiemet žengė žingsnelį atgal, E. Ščavinskas pastebi, kad Lietuvos regbio-7 rinktinė sugeba mesti iššūkius daugeliui Europos komandų. Tik smulkios detalės neleidžia kilti į viršų.

„Europos yra keletas komandų, kurios žaidžia Pasaulio serijoje („Rugby Sevens World Series“) – jos mums yra sunkiai įkandamos, bet su kitomis rinktinėmis galime žaisti. Tą rodo mūsų komandos rezultatai su italais, kartvelais, anglais. Esame labai šalia, tik vis pritrūksta vieno ar kito žaidėjo indėlio bei komandinės dvasios, kad pasiektume daugiau pergalių“, – pastebėjo E. Ščavinskas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antrąją ir trečiąją vietas Europos žaidynėse užimsiančios komandos pateks į pasaulinį olimpinį atrankos turnyrą.

Europos žaidynių regbio-7 turnyre dalyvaus po 16 vyrų ir moterų komandų.

Vyrų turnyro dalyvės: Prancūzija, Italija, Belgija, Vokietija, Portugalija, Ispanija, Didžioji Britanija, Sakartvelas, Čekija, Ukraina, Šveicarija, Rumunija, Lietuva, Lenkija, Turkija, Monakas.

Ketvirtosios Europos žaidynės Stambule vyks 2027 metų birželio 16-27 dienomis. Praėjusiose Europos žaidynėse triumfavo Airijos rinktinė.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų