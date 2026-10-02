Dirkstys po karjeros pabaigos siunčia žinutę UTMA: „Su manim visada būna geriau“

D. Dirkstys buvo vienas ryškiausių ir populiariausių UTMA kovotojų – jo kovos sulaukdavo didelio sirgalių dėmesio ir prisidėdavo prie žiūrovų gausos organizacijos renginiuose. Todėl jo pasitraukimas neabejotinai reiškia vieno labiausiai publiką dominusių UTMA veidų netektį.
Vis dėlto pats D. Dirkstys pabrėžė, kad UTMA ir be jo netrūks stiprių kovotojų bei įdomaus veiksmo.
„Kas sakot, kad UTMA be manęs bus batai – nebus. Tai jau įsibėgėjęs projektas su stipria komanda ir kovotojais, kurie turi ką parodyti. Be manęs bus gerai. Su manim visada būna geriau“, – savo „instagram“ paskyroje rašė D. Dirkstys.
Kovotojas taip pat užsiminė apie artėjantį UTMA renginį Vilniuje.
„Spalį laukia labai stiprus vakaras Vilniuje. Susitinkame ten“, – pridūrė D. Dirkstys.
Reikia pažymėti, kad D. Dirksčiui dar tėra 24-eri, o sprendimą baigti karjerą jis priėmė praėjus vos 4 dienoms po kovos su S. Maslobojevu, kai dar virė emocijos, todėl niekas nenustebtų, jei D. Dirkstys vėliau persigalvotų.
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