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Dirkstys po karjeros pabaigos siunčia žinutę UTMA: „Su manim visada būna geriau“

2026-10-02 21:47 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-02 21:47
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Dominykas Dirkstys paskelbė baigiantis profesionalaus kovotojo karjerą po pralaimėjimo Sergejui Maslobojevui. Dvikovos metu lietuviui, kaip įtariama, atsinaujino rankos trauma, dėl kurios jis nebetęsė kovos.

Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (40)

Dominykas Dirkstys paskelbė baigiantis profesionalaus kovotojo karjerą po pralaimėjimo Sergejui Maslobojevui. Dvikovos metu lietuviui, kaip įtariama, atsinaujino rankos trauma, dėl kurios jis nebetęsė kovos.

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(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

D. Dirkstys buvo vienas ryškiausių ir populiariausių UTMA kovotojų – jo kovos sulaukdavo didelio sirgalių dėmesio ir prisidėdavo prie žiūrovų gausos organizacijos renginiuose. Todėl jo pasitraukimas neabejotinai reiškia vieno labiausiai publiką dominusių UTMA veidų netektį.

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Vis dėlto pats D. Dirkstys pabrėžė, kad UTMA ir be jo netrūks stiprių kovotojų bei įdomaus veiksmo.

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„Kas sakot, kad UTMA be manęs bus batai – nebus. Tai jau įsibėgėjęs projektas su stipria komanda ir kovotojais, kurie turi ką parodyti. Be manęs bus gerai. Su manim visada būna geriau“, – savo „instagram“ paskyroje rašė D. Dirkstys.

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Kovotojas taip pat užsiminė apie artėjantį UTMA renginį Vilniuje.

„Spalį laukia labai stiprus vakaras Vilniuje. Susitinkame ten“, – pridūrė D. Dirkstys.

Reikia pažymėti, kad D. Dirksčiui dar tėra 24-eri, o sprendimą baigti karjerą jis priėmė praėjus vos 4 dienoms po kovos su S. Maslobojevu, kai dar virė emocijos, todėl niekas nenustebtų, jei D. Dirkstys vėliau persigalvotų.

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