Jasikevičiaus kariauna toliau neklumpa Eurolygoje

I.Sargiūnas per 17 minučių pelnė 4 taškus (2/2 dvit., 0/2 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 perdavimus, kartą klydo, provokavo pražangą, 3 sykius prasižengė ir rinko 4 naudingumo balus.
Stambulo komanda geriau pradėjo rungtynes (21:12), o skirtumas buvo ėmęs augti po Wade‘o Baldwino metimų – 33:17. Tiesa, McKinley Wrightas ir Elie Okobo pelnė svarbius taškus, pataikė ir Mamadi Diakite (29:38), o komandas galiausiai skyrė tik 6 taškai – 32:38.
„Dubai“ toliau artėjo, kai baudas susimetė Dwayne‘as Baconas (39:42), jis pats po didžiosios pertraukos iškart skirtumą mažino iki minimalaus – 41:42. „Fenerbahče“ atsakė spurtu 6:0, bet greitai reagavo ir svečiai – 49:49.
Intriga kėlėsi į paskutinį kėlinį, vyko atkakli kova, kurioje Stambulo komanda siekė laikytis priekyje, bet „Dubai“ vis atsakė varžovams – 61:61. E.Okobo pataikė metimą su pražanga, bet apie save priminė Shavonas Shieldsas – 69:64. Galiausiai pergalės „Fenerbahče“ nepaleido.
„Fenerbahče“: Marcusas Binghamas 20 (8 atk. kam., 4/5 trit.), Wade‘as Baldwinas 14, Braxtonas Key‘us 12 (8 atk. kam.), Shavonas Shieldsas 9, Talenas Hortonas-Tuckeris 8.
„Dubai“: Elie Okobo 18 (4 rez. perd.), Dwayne‘as Baconas ir McKinley Wrightas – po 12, Mamadi Diakite 10.
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