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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Sabalenka užtikrintai žengė į kitą etapą „China Open“ turnyre, ukrainietės nustebino pergalėmis

2026-10-02 22:51 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-02 22:51
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Aryna Sabalenka (WTA-2) pergalingai pradėjo Pekine (Kinija) vykstantį WTA 1000 serijos „China Open“ turnyrą. Antroji pasaulio raketė penktadienį antrajame rate 6:1, 6:3 nugalėjo meksikietę Renatą Zarazuą (WTA-94). 28-erių A. Sabalenka per 62 minutes atliko net 11 neatremiamų padavimų. Nors baltarusei nepavyko išvengti klaidų, ji kontroliavo mačo eigą ir užtikrintai įveikė 94-ąją pasaulio raketę.

Aryna Sabalenka | EPA nuotr.

Aryna Sabalenka (WTA-2) pergalingai pradėjo Pekine (Kinija) vykstantį WTA 1000 serijos „China Open“ turnyrą. Antroji pasaulio raketė penktadienį antrajame rate 6:1, 6:3 nugalėjo meksikietę Renatą Zarazuą (WTA-94). 28-erių A. Sabalenka per 62 minutes atliko net 11 neatremiamų padavimų. Nors baltarusei nepavyko išvengti klaidų, ji kontroliavo mačo eigą ir užtikrintai įveikė 94-ąją pasaulio raketę.

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„Tiesiog stengiausi susikoncentruoti į save. Norėjau agresyviai žaisti tiek savo padavimų metu, tiek priimdama varžovės padavimus. Esu labai patenkinta tuo, kaip šiandien žaidžiau“, – po mačo sakė A. Sabalenka.

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Kitame etape jos laukia čekė Nikola Bartunkova (WTA-34).

Penktadienį Pekine pergales skynė ir daugiau aukščiausio lygio tenisininkių. Keturių „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionė Naomi Osaka (WTA-17) antrajame rate 6:3, 3:6, 6:3 įveikė Uzbekistano atstovę Marija Timofejevą (WTA-68), o „Roland Garros“ čempionė Mirra Andrejeva (WTA-5) taip pat turėjo paplušėti. Rusė pirmąjį setą 3:6 pralaimėjo kinei Yuan Yue (WTA-135), tačiau vėliau visiškai perėmė mačo kontrolę ir laimėjo net 12 geimų iš eilės – 6:0, 6:0. Tuo metu Vimbldono čempionė Linda Noskova (WTA-6) 6:4, 6:1 nugalėjo rumunę Eleną-Gabrielą Rusę (WTA-62).

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Netikėtas pergales iškovojo Ukrainos tenisininkės. Dajana Jastremska (WTA-111) 6:3, 6:1 nepaliko vilčių lenkei Majai Chwalinskai (WTA-21), o Daria Snigur (WTA-46) 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 iškovojo pergalę prieš buvusią 4-ąją pasaulio raketę italę Jasminę Paolini (WTA-20).

Austrijos atstovių akistatoje Anastasija Potapova (WTA-25) vos po 22 minučių atsiliko 1:4 nuo Sinjos Krauss (WTA-95) ir atsisakė tęsti mačą dėl peties traumos.

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Buvusi antroji pasaulio raketė ispanė Paula Badosa (WTA-59) 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 išgyveno dramą prieš Australijos atstovę Dariją Kasatkiną (WTA-87), nors trečiajame sete buvo atsilikusi 2:4.

Amerikietė Ashlyn Krueger (WTA-73) 6:3, 6:3 eliminavo buvusią 4-ąją pasaulio raketę tautietę Sofią Kenin (WTA-107), o dažnai traumų kamuojama vokietė Eva Lys (WTA-102) 1:6, 0:3 nebaigė mačo prieš 16-metę kinę Xinran Sun (WTA-582) ir kortą paliko su ašaromis akyse.  

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 9,416 mln. JAV dolerių.

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