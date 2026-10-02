„SEB arenoje“ paaiškėjo stipriausi Lietuvos teniso klubai

Šių metų NTKL sezoną sudarė du etapai. Rugpjūčio pabaigoje Klaipėdoje vykusiame pirmajame etape A ir B divizionuose varžėsi 10 komandų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Gargždų, o sezono kulminacija tapo „SEB arenoje“ vykę finalai.
Augantis klubų skaičius
Lyginant su praėjusiais metais, šiemet čempionate dalyvavusių komandų skaičius išaugo ketvirtadaliu, o lygoje žaidžiančių Lietuvos teniso sąjungai (LTS) priklausančių klubų – nuo penkių iki devynių.
„Prieš sezoną turėjome nemažai naujų idėjų ir norėjome lygai suteikti naują impulsą. Dabar, jam pasibaigus, galime sakyti, kad pasirinkta kryptis pasiteisino. Turėjome daugiau komandų, prisijungė naujų klubų, o finaluose pamatėme būtent tokią klubinio teniso atmosferą, kokios ir siekėme. Svarbiausia, kad jaučiame pačių klubų norą žaisti tokio formato varžybose“, – sako NTKL vadovas Giedrius Židonis.
TOP diviziono čempionai – „Cheatless Club“
Finaliniame turnyre klubų tarpusavio dvikovos baigtį lėmė penkių vyrų, moterų arba mišrių dvejetų susitikimų baigtis. Pergalei komandai reikėjo iškovoti bent tris taškus.
Stipriausio diviziono pusfinalyje Kauno „Cheatless Club“ 3:2 įveikė Vilniaus „AceKalūnus“, o kitame pusfinalyje Vilniaus „Lupika“ 4:1 nugalėjo „Teniso vilkus“.
Lemiamame susitikime intriga išliko iki pat pabaigos. „Cheatless Club“ palaužė „Lupiką“ vieno taško persvara ir tapo 2026 metų Nacionalinės teniso klubų lygos čempionu. Trečiąją vietą užėmė „AceKalūnai“.
A diviziono nugalėtojų taurę į Klaipėdą išsivežė „Kogas“. Antrąją vietą užėmė Gargždų „Setas“, trečiąją – Vilniaus „Bičiulių teniso klubas“.
B divizione triumfavo Vilniaus „Dineta Kojotai“. Čempionai vienodu rezultatu 3:2 įveikė ir antrąją vietą užėmusią Klaipėdos „Sireną“, ir trečioje pozicijoje likusią antrąją Vilniaus „Lupika“ komandą.
Naujo sezono darbai prasideda jau dabar
Šiemet Lietuvos teniso sąjunga atnaujino NTKL formatą – sezonas buvo padalintas į du etapus, o komandos pagal pajėgumą suskirstytos į tris divizionus. Visų lygos susitikimų rezultatai pradėti įtraukti į Tarptautinės teniso federacijos (ITF) „World Tennis Number“ reitingą.
Organizatorių teigimu, pasibaigęs sezonas tapo pagrindu tolesnei lygos plėtrai.
„Šis sezonas mums parodė, kad turime gerą pagrindą augti toliau. Nurimus aistroms kortuose įvertinsime, ką galime patobulinti, ir pradėsime ruoštis kitam sezonui. Norime, kad lyga augtų tiek komandų skaičiumi, tiek pačių varžybų kokybe ir ilgainiui taptų tradicine ir neatsiejama visos Lietuvos klubinio teniso sezono dalimi“, – sako G. Židonis.
Nacionalinė teniso klubų lyga – Lietuvos teniso sąjungos organizuojamos komandinės varžybos, skirtos šalies teniso klubams. LTS šiuo metu vienija beveik 50 teniso klubų visoje Lietuvoje.
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