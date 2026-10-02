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„Rallye du Maroc“ pusiaukelėje Karką stabdė navigacijos įrangos gedimas

2026-10-02 10:34 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-02 10:34
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Antrajame „Rallye du Maroc“ etape Dovydas Karka, atkreipęs dėmesį į žvėrišką konkurenciją motociklininkų įskaitoje, šiandien sulaukė netiesioginio patvirtinimo iš oficialios media komandos: 196-ajame kilometre „Rally2“ klasės lyderis Martimas Ventura išsiveržė į priekį prieš Luciano Benavidesą, t. y. pasikėsino pakartoti viso labo vieną kartą pasaulio ralio-reidų čempionato istorijoje fiksuotą akibrokštą, kai „Rally2“ įskaitos sportininkas laimi prieš „Rally GP“ atletus.

Dovydas Karka Maroko ralyje | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (22)

Antrajame „Rallye du Maroc“ etape Dovydas Karka, atkreipęs dėmesį į žvėrišką konkurenciją motociklininkų įskaitoje, šiandien sulaukė netiesioginio patvirtinimo iš oficialios media komandos: 196-ajame kilometre „Rally2“ klasės lyderis Martimas Ventura išsiveržė į priekį prieš Luciano Benavidesą, t. y. pasikėsino pakartoti viso labo vieną kartą pasaulio ralio-reidų čempionato istorijoje fiksuotą akibrokštą, kai „Rally2“ įskaitos sportininkas laimi prieš „Rally GP“ atletus.

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(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dovydas Karka Maroko ralyje

Dovydas Karka savo ruožtu į „Rally OLA Energy du Maroc“ organizatorių metraštį pateko trečiosios dienos greičio ruože (jo ilgis siekė 364 km) sugebėjęs pakilti į antrąją vietą „Rally2“ klasėje ir įsiterpti tarp M. Venturos ir Prestono Campbello.

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„Etapo pradžia susiklostė fantastiškai ir važiavau pozicijoje iki kokios lig šiol niekada nebuvo pavykę užkopti. Tačiau maždaug 75-ąjame kilometre sugedo navigacija ir vėlesnius 30 kilometrų vienintelis orientyras buvo horizonte matomas dulkių stulpas. Po degalų papildymo ir elektronikos perkrovimo navigacija atsigavo, bet pats padariau porą klaidų ir su tuzinu varžovų desperatiškai sukom ratais ieškodami „waypoint‘u“, vadinamojo, orientacinio taško. Tai kainavo geras 20 minučių ir galimybę pasidžiaugti iš tiesų galėjusiu būti labai geru rezultatu. Geroji žinia, kad varžovų HERO komandos medikai po antrosios lenktynių dienos skausmų surakintą nugarą taip pamasažavo, kad į trečiojo greičio ruožo startą atvažiavau „kaip naujas“, – finiše pasakojo D. Karka.

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Beje, sudėtinga trečiojo etapo navigacija pakeitė bendrąją FIM įskaitą. Paklydęs Danielis Sandersas smuktelėjo į trečia vietą, o naujuoju „Rallye OLA Energy du Maroc“ lyderiu tapo ispanas Edgaras Canetas iš „Red Bull KTM Factory Racing“ komandos.

Penktadienį motociklininkų laukia kiek trumpesnis – 321km ilgio greičio ruožas.

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