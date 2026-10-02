Trejus metus vykęs tarptautinis projektas sporto klubams atvėrė daugiau galimybių augti ir stiprėti

Projektas „Mėgėjų sporto klubų socioekonominis modelis“ (SEMASC) vyko trejus metus, o finalinį renginį patikėta organizuoti Nacionalinei sporto agentūrai. Į Lietuvą atvyko tarptautiniai partneriai ir kviestiniai svečiai iš 8 Europos ir Pietų Amerikos šalių. Prie jų prisijungė ir Lietuvos sporto klubų atstovai.
Pagrindinę finalinio renginio dieną vyko konferencija, kurioje pristatyti pagrindiniai SEMASC projekto rezultatai ir aptarti mėgėjų sporto klubų panašumai bei skirtumai Europoje ir Pietų Amerikoje.
„Pagrindinis mūsų tikslas – suteikti mėgėjų sporto klubams naudingų ir praktiškai pritaikomų įrankių. Sukūrėme mokymosi platformą, kurioje klubai gali užsiregistruoti, užpildyti klausimyną, palyginti savo veiklą su kitais klubais ir naudotis edukacinėmis priemonėmis. Sporto šakų federacijoms platforma suteikia daugiau duomenų apie mėgėjų sporto klubus, leidžia geriau suprasti jų socioekonominius modelius, poreikius ir tai, kokių žinių bei gebėjimų jiems labiausiai trūksta. Visa tai padeda geriau suprasti mėgėjų sporto klubų situaciją ir suteikti jiems tinkamas priemones tobulėti. Tai ir yra pagrindinė šio projekto vertė“, – sakė projekto koordinatorius dr. Yann Carin.
Konferencijoje vyko ir diskusija, kurioje užsienio ir Lietuvos svečiai kalbėjo apie didžiausius mėgėjų sporto klubų iššūkius, jų finansinį tvarumą, bendradarbiavimą su viešuoju sektoriumi ir galimybes stiprinti klubų veiklą.
„Šiandien iš principo susiduriame su tradiciniais klausimais – finansavimu, infrastruktūra, savanorių pritraukimu ir išlaikymu, rėmėjų pritraukimu. Lyg ir tradiciniai klausimai – jie niekur nedingo, jie buvo prieš 30, 20 metų, jie yra dabar. Tačiau aplinkybės ir pasaulis keičiasi ir turime į tuos klausimus rasti savalaikius atsakymus ir projektuoti ateitį“, – apibendrino dr. Vilma Čingienė.
Didžiausio kiokušin karatė sporto klubo Lietuvoje „Budora“ direktorė Viktorija Liepienė dalyvavo ir finaliniame, ir gegužę Vilniuje vykusiuose projekto renginiuose. Klubas užpildė ir SEMASC klausimyną bei pristatė „Budoros“ sėkmės istoriją.
„Smagu, kad tokie renginiai vyksta, nors jų nėra daug. Gera sutikti bendraminčių ir tų, kurie susiduria su panašiomis problemomis. Vertinga informacija ir iš paties projekto. Įdomus Europos ir Pietų Amerikos palyginimas. Išgirdome gerų pavyzdžių, kaip yra Argentinoje, jau kilo minčių, ką galėtume pritaikyti ir pas mus. Labai smagu su kolegomis pasikalbėti per pertraukėles, nes mus tikrai vienija daugelis dalykų, nebesijauti toks vienišas tame sporto pasaulyje“, – teigė V. Liepienė.
Projekto partneriai tikisi, kad SEMASC projektą pavyks tęsti ir ateityje.
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