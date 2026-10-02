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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Mėgėjai

Kur pasivaikščioti Vilniuje šį savaitgalį? 5 atnaujintos vietos, kurias verta atrasti

2026-10-02 10:37 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-02 10:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kartais savaitgalį norisi pajudėti, išeiti iš namų ar bent trumpam pakeisti aplinką. Tačiau tam visai nebūtina keliauti toli, neretai įdomiausios pasivaikščiojimų vietos slypi vos už kelių gatvių nuo namų. Pastaraisiais metais Vilniuje atsirado ne viena naujai sutvarkyta žalioji erdvė: atnaujinti pasivaikščiojimo takai, įrengtos poilsio vietos prie vandens, atverti anksčiau mažiau lankyti miesto kampeliai. Kai kur pokyčiai tokie nauji, kad dalis vilniečių dar galėjo nespėti jų aplankyti.

Kur pasivaikščioti Vilniuje šį savaitgalį? | Justo Lengvino nuotr.

Kartais savaitgalį norisi pajudėti, išeiti iš namų ar bent trumpam pakeisti aplinką. Tačiau tam visai nebūtina keliauti toli, neretai įdomiausios pasivaikščiojimų vietos slypi vos už kelių gatvių nuo namų. Pastaraisiais metais Vilniuje atsirado ne viena naujai sutvarkyta žalioji erdvė: atnaujinti pasivaikščiojimo takai, įrengtos poilsio vietos prie vandens, atverti anksčiau mažiau lankyti miesto kampeliai. Kai kur pokyčiai tokie nauji, kad dalis vilniečių dar galėjo nespėti jų aplankyti.

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Po rugsėjo pabaigoje vykusio „Toyota Ėjimo“, subūrusio vilniečius pasivaikščioti po sostinę, noras daugiau judėti ir atrasti sostinės gražiausius kampelius tik sustiprėjo. Štai penkios vietos skirtinguose Vilniaus rajonuose, kuriose verta praleisti valandą ar net visą šeštadienio popietę.

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Jeruzalės tvenkinio parkas – nauji takai ir terasa ant vandens

Viena naujausių sostinės žaliųjų erdvių yra 2026 metų birželį oficialiai atidarytas atnaujintas Jeruzalės tvenkinio parkas. Čia įrengta 3,5 kilometro apšviestų pasivaikščiojimo takų, pažintinis takas, terasa ant vandens, vaikų žaidimų ir sporto erdvės. Nors infrastruktūra pasikeitė, išsaugotas natūralus miškingos teritorijos charakteris.

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Tai vieta, kurioje galima tiesiog ramiu žingsniu apeiti tvenkinį, stabtelėti prie vandens ar pasivaikščioti tarp rudeniškomis spalvomis nusidažiusių medžių. Ypač dabar, kai šiltas ruduo pamažu keičia parko vaizdą.

Šv. Florijono skveras – netikėtas atradimas Naujamiestyje

2026 metų gegužę atidarytas Šv. Florijono skveras išsiskiria ne vien atnaujintais takais. Jo erdvės sukurtos ugniagesių tematika: čia atsirado žaidimų aikštelių, sporto zonų ir pažintinių elementų apie priešgaisrinę saugą.

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Nors skveras nėra didelis parkas ilgam žygiui, jis gali tapti įdomiu sustojimu vaikštant po Naujamiesčio gatves, ypač šeimoms su vaikais.

Viršuliškių žalioji erdvė – netikėtas pasivaikščiojimas per šlapynę

Visai netoli Spaudos rūmų, tarp J. Rutkausko gatvės ir Pilaitės prospekto, atsirado nauja vieta pasivaikščiojimams. Dar visai neseniai ši žalia teritorija buvo mažai naudojama, tačiau rugpjūčio pabaigoje vilniečiams atverta sutvarkyta erdvė, pritaikyta poilsiui ir aktyviam laisvalaikiui.

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Įdomiausias jos akcentas – išsaugota natūrali šlapynė, per kurią nutiestas medinis lieptas. Tad čia galima ne tik pasivaikščioti, bet ir iš arčiau pamatyti gamtos kampelį, kurio galbūt nesitikėtum aptikti tarp judrių Vilniaus gatvių.

Liuteronų sodas – ramybės kampelis miesto centre

Norintiems trumpesnio pasivaikščiojimo miesto centre verta prisiminti Liuteronų sodą. Ši istorinė žalioji erdvė lankytojams atverta po sutvarkymo 2024 metais.

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Čia galima trumpam atsitraukti nuo judresnių miesto gatvių ir pasivaikščioti niekur neskubant. Tokios mažesnės erdvės kartais lieka nepastebėtos būtent todėl, kad yra visai šalia įprastų kasdienių maršrutų.

Žemaitės skveras – pažįstama vieta nauju veidu

Dar viena vieta, kurią verta aplankyti iš naujo, – Žemaitės skveras. Jis buvo atvertas gyventojams po atnaujinimo darbų 2024 metais.

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Skveras tinka trumpam sustojimui vaikštant centrinėje Vilniaus dalyje. Tai priminimas, kad naujų pasivaikščiojimo maršrutų nebūtina ieškoti tik dideliuose parkuose, kartais pakanka pasukti į vilniečių pamirštą skverą.

Miestą geriausia atrasti neskubant

Praėjusį savaitgalį „Toyota Ėjimas“ subūrė tūkstančius žmonių, kurie Vilnių tyrinėjo su šeimomis, draugais, kolegomis ir keturkojais pėsčiomis.

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Tačiau kodėl šios tradicijos nepratęsus ir šį savaitgalį?

Čiupkite draugus ar šeimos narius už rankos, pasiimkite savo keturkojus ir leiskitės atrasti dar nematytų Vilniaus kampelių. Juk kartais gražiausi pasivaikščiojimai būna tie, kurių iš anksto net neplanavome.

Sporto projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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