Vilniaus senjorams – keturios nemokamos treniruotės per savaitę: startuoja naujas sezonas

Per pirmuosius tris sezonus nemokamose mankštose užfiksuota daugiau nei 25 tūkst. senjorų apsilankymų. Tai rodo, kad reguliarios, lengvai prieinamos fizinio aktyvumo veiklos yra reikalingos ir vertinamos. Mankštos padeda palaikyti fizinę formą, stiprinti pusiausvyrą, koordinaciją ir raumenis, o kartu suteikia progą reguliariai susitikti ir pabendrauti.
„Siekiame, kad Vilniaus senjorai turėtų kuo daugiau galimybių būti fiziškai aktyvūs, rūpintis savo savijauta ir prasmingai leisti laiką kartu. Daugiau nei 25 tūkst. apsilankymų per pirmuosius tris sezonus rodo, kad tokios veiklos vilniečiams reikalingos, todėl kviečiame senjorus ir šį sezoną aktyviai įsitraukti“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Nemokamų mankštų tvarkaraštis
Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose, Žirmūnų g. 1E:
pirmadieniais – 10.00 val.
trečiadieniais – 10.00 val.
NBA Basketball School arenoje, Žemynos g. 41:
antradieniais – 8.00 val.
ketvirtadieniais – 9.30 val.
Užsiėmimus ves profesionalūs „Active Vilnius“ treneriai. Mankštos pritaikytos vyresnio amžiaus žmonėms, todėl prisijungti kviečiami ir reguliariai sportuojantys, ir tie, kurie fizinei veiklai iki šiol skyrė mažiau laiko.
Išankstinė registracija nereikalinga. Į užsiėmimus rekomenduojama atvykti keliomis minutėmis anksčiau. Turintys sportinį kilimėlį gali jį atsinešti, taip pat rekomenduojama turėti vandens ir patogią sportinę aprangą.
Dalyvavimas mankštose – nemokamas.
Daugiau informacijos apie projektą rasite: www.activevilnius.lt ir „Active Vilnius“ socialiniuose tinkluose.
Apie VšĮ „Active Vilnius“
„Active Vilnius“ administruoja daugiau nei 50 sporto aikštynų prie švietimo įstaigų, daugiau nei 20 seniūnijų sporto aikštelių visame Vilniuje – nuo Baltojo tilto, Kaukysos, Vaidilutės sporto aikštynų, Pilaitės futbolo maniežo, ekstremalaus sporto parkų Fabijoniškėse ir Viršuliškės iki „NBA Basketball School“ arenos, Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmų, 100 km tako aplink Vilnių bei Lazdynų baseino ir Fabijoniškių baseino ir sporto klubo.
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