„Penktas kėlinys“: chaosas „Žalgirio“ žaidime ir pirmas teisingas žingsnis gelbėjant rinktinę

Laidoje aptartas Kauno „Žalgirio“ pralaimėjimas Paryžiuje, Lietuvos klubų pasirodymas Europos taurėje, Mike‘o Jameso sunki trauma, prie rinktinės vairo grįžęs Dainius Adomaitis ir artėjantys asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidento rinkimai.
00:00 – Sh.O’Nealo viešnagė
07:33 – chaosas „Žalgirio“ žaidime
37:40 – M.Jameso trauma
40:18 – puiki „Šiaulių“ pergalė
47:07 – „Lietkabelio“ laimėjimas
55:20 – „Neptūnas“ paleido šansą
1:01:00 – sveikinimai „Kibirkščiai“
1:05:15 – D.Adomaitis grįžta prie vairo
1:10:40 – pretendentai į ALK prezidento postą
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