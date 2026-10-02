Vitinha: „Portugalijos rinktinė pagaliau pradėjo įgyvendinti trenerio idėjas“

Portugalijos futbolininkas pabrėžė, kad komanda aikštėje įgyvendino trenerio idėjas. „Šiandien buvo įrodymas, kad trenerio darbas pradeda duoti rezultatų“, – sakė Vitinha. Portugalijos rinktinė pastarajame susitikime iškovojo pergalę, o po rungtynių Vitinha atkreipė dėmesį į komandos žaidimo pokyčius. Pasak jo, futbolininkai vis geriau supranta, ko iš jų nori J. Jesusas.
Portugalijos rinktinės treneriu J. Jesusas tapo 2026 metų vasarą, pakeitęs Roberto Martinezą. Naujasis strategas komandoje pradėjo diegti savo žaidimo principus, o futbolininkai po truputį prisitaiko prie naujų reikalavimų.
Vitinha teigimu, pastarosios rungtynės parodė, kad komandos darbas treniruotėse pradeda atsispindėti ir aikštėje. Portugalijos futbolininkas taip pat pabrėžė, kad žaidėjai turi toliau dirbti, nes trenerio idėjų įsisavinimas užtrunka.
Visgi, daugiausiai kalbų iki šiol sulaukė jo sprendimas neleisti į aikštę Cristiano Ronaldo. Po jo, komandos kapitonas nusprendė nesitreniruoti su komanda, o galiausiai paliko rinktinės stovyklą.
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