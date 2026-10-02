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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Filsas Tokijuje nukovė 8-ąją pasaulio raketę – ketvirtfinalyje laukia Vacherot

2026-10-02 22:37 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-02 22:37
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Prancūzijos tenisininkas Arthuras Filsas Tokijuje vykstančiame ATP 500 serijos turnyre pasiekė ketvirtfinalį. 22-ejų prancūzas antrajame rate 6:3, 7:5 įveikė aštuntąją pasaulio raketę Francesą Tiafoe.

Francesas Tiafoe | EPA nuotr.

Prancūzijos tenisininkas Arthuras Filsas Tokijuje vykstančiame ATP 500 serijos turnyre pasiekė ketvirtfinalį. 22-ejų prancūzas antrajame rate 6:3, 7:5 įveikė aštuntąją pasaulio raketę Francesą Tiafoe.

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A. Filsas, kuris ATP reitinge užima 9-ąją vietą, į pagrindines turnyro varžybas pateko per atranką. Dėl praleisto registracijos termino jis buvo priverstas žaisti kvalifikacijoje.

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„Tai tikrai buvo labai geras mačas. Nuo pradžios iki pabaigos demonstravau aukštą lygį. Esu labai patenkintas tuo, kaip atlikau padavimus, nes jis yra puikus padavimų priėmėjas. Turėjau išlikti labai susikaupęs ir džiaugiuosi, kad man tai pavyko“, – po mačo sakė A. Filsas.

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Prancūzas ir amerikietis paskutinį kartą buvo susitikę rugpjūtį Sinsinačio turnyro finale. Tuomet A. Filsas trijų setų kovoje įveikė F. Tiafoe ir iškovojo pirmąjį karjeros ATP 1000 turnyro titulą.

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Šią savaitę Tokijuje abu tenisininkai sužaidė įspūdingą ir aukšto tempo mačą. F. Tiafoe pirmajame sete atliko įspūdingą permetimą, kamuoliukui vos užkabinus galinę liniją, o antrajame sete rezultatui esant 3:4 turėjo dvi galimybes tašku laimėti varžovo padavimų seriją. Vis dėlto A. Filsas atsilaikė ir per 89 minutes užbaigė mačą. Tai buvo jau trečioji A. Filso pergalė prieš F. Tiafoe per tiek pat tarpusavio susitikimų.

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Ketvirtfinalyje prancūzo laukia aštuntąjį turnyro reitingą turintis Valentinas Vacherot (ATP-18). Monako tenisininkas dramatiškame mače 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 įveikė Stefaną Tsitsipą (ATP-44). Graikas buvo išsiveržęs į priekį laimėjęs pirmąjį setą ir turėjo pranašumą antrajame, tačiau V. Vacherot sugebėjo pakeisti mačo eigą ir išplėšti pergalę.

27-erių V. Vacherot pernai Šanchajuje tapo žemiausią ATP reitingą turėjusiu ATP 1000 turnyro čempionu nuo 1990 metų. Tuomet jis į pagrindines varžybas pateko per atranką ir titulą iškovojo būdamas 204-as pasaulio reitinge. Patekimas į Tokijo turnyro ketvirtfinalį V. Vacherot pakėlė į 17-ąją vietą virtualiame ATP reitinge.

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Kitame Tokijo turnyro mače prancūzas Kyrianas Jacquet (ATP-86) pateikė staigmeną ir 6:3, 7:6 (7:5) įveikė 19-ąją pasaulio raketę Luciano Darderi.  Ketvirtfinalyje K. Jacquet susitiks su ispanu Jaume Munaru (ATP-64), kuris 6:1, 6:1 sutriuškino Jaimę Farią (ATP-61).

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,342 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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