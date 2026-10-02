Djokovičius prabilo apie tai, kas jį kamuoja: „Tiesa ta, kad šie metai buvo labai sunkūs“

39-erių serbui mačas nebuvo lengvas. Namuose žaidęs 24-erių kinas aktyviai priešinosi, vertė N. Djokovičių daug judėti po kortą ir neleido jam lengvai perimti iniciatyvos.
Antrajame sete serbas paprašė medicininės pertraukėlės. Vis dėlto N. Djokovičius sugebėjo išlaikyti koncentraciją ir laimėti pratęsimą 7:2, taip išlygindamas mačo rezultatą.
Lemiamame sete buvusi pirmoji pasaulio raketė jau atrodė kur kas užtikrinčiau. N. Djokovičius laimėjo keturis geimus iš eilės, išsaugojo savo padavimą ir galiausiai užbaigė mačą smūgiu išorine raketės puse.
„Nuostabi atmosfera šį vakarą. Stengiausi atiduoti visas jėgas“, – po pergalės sakė serbas.
Vis dėlto po mačo N. Djokovičius atviriau prabilo apie šį sezoną kamuojančias fizines problemas. Tenisininkas nenorėjo leistis į detales, tačiau pripažino, kad 2026-ieji jam fiziškai buvo itin sunkūs.
„Nenoriu leistis į detales, nes tuomet gali atrodyti, kad skundžiuosi ar ieškau pasiteisinimų. Tiesa ta, kad šie metai man buvo labai sunkūs – susidūriau su tam tikromis problemomis. Bandžiau rasti įvairių būdų bent jau pasiekti pakankamai gerą fizinę ir sveikatos būklę, kad galėčiau būti aikštėje ir varžytis su oponentu kitoje tinklo pusėje“, – sakė N. Djokovičius.
Serbas taip pat atskleidė, kad penktadienio mače pirmą kartą šiemet pajuto netikėtą savijautos pagerėjimą būtent susitikimo pabaigoje.
„Šiandien netikėtai įvyko tai, ko šiemet dar nebuvau patyręs. Trečiajame sete sugebėjau įveikti tą „barjerą“ ir pasijutau geriau. Antrojo seto pabaigoje ir visą trečiąjį setą jaučiausi žvalesnis nei mačo pradžioje“, – pridūrė tenisininkas.
Pekine N. Djokovičius išlieka nepralaimėjęs. Tai buvo jau 31-oji jo pergalė per tiek pat mačų šiame turnyre.
Šešioliktfinalyje iškrito buvusi 10-oji pasaulio raketė ispanas Pablo Carreno Busta (ATP-66). Jis 4:6, 2:6 nusileido Daniilui Medvedevui (ATP-6), kuris po mačo aiškino, kad aikštė Pekine yra nepalyginamai lėtesnė nei Hangdžou (Kinija) vykusiame turnyre.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,089 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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