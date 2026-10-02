Arthuras Rinderknechas dėl traumos praleis Šanchajaus turnyrą – praras net 650 taškų

A. Rinderknechas iš turnyro pasitraukė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai dėl pilvo traumos atsisakė dalyvauti Pekino turnyre. Kinijos sostinėje prancūzas turėjo pirmajame rate susitikti su Alexu Molčanu, tačiau į kortą taip ir neišėjo.
Po šio sprendimo kilo klausimų ir dėl jo dalyvavimo Šanchajuje. Dabar oficialiai patvirtinta, kad 35-erių tenisininkas šiame turnyre nepasirodys.
Pernai Šanchajuje A. Rinderknechas, tuo metu ATP reitinge užėmęs 54-ąją vietą, surengė įspūdingą pasirodymą ir pasiekė pirmą bei kol kas vienintelį karjeros ATP 1000 turnyro finalą.
Pakeliui į finalą prancūzas įveikė Alexanderį Zverevą, Jiri Lehečką, Felixą Auger-Aliassime ir Daniilą Medvedevą.
Finale A. Rinderknecho laukė itin netikėtas varžovas – jo pusbrolis Valentinas Vacherot. Abu tenisininkai kartu augo ir Jungtinėse Amerikos Valstijose studijų metais žaidė už tą pačią universiteto komandą.
A. Rinderknechas laimėjo pirmąjį setą 6:4, tačiau V. Vacherot atsitiesė ir laimėjo kitus du setus 6:3, 6:3. Monako atstovui tai buvo pirmasis ATP titulas karjeroje, be to, jis tapo pirmuoju Monako tenisininku, laimėjusiu tokio rango turnyrą.
Pernai iki finalo nužygiavęs A. Rinderknechas Šanchajuje iškovojo 650 ATP reitingo taškų. Šiemet jų apginti negalėdamas prancūzas šiuos taškus praras.
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