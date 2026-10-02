Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Arthuras Rinderknechas dėl traumos praleis Šanchajaus turnyrą – praras net 650 taškų

2026-10-02 18:13 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-02 18:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prancūzijos tenisininkas Arthuras Rinderknechas (ATP-33) dėl traumos praleis Šanchajaus ATP 1000 turnyrą. Pernai šiame turnyre karjeros rekordą pasiekęs prancūzas šiemet nebegalės apginti iškovotų reitingo taškų ir iškris iš ATP reitingo geriausiųjų penkiasdešimtuko.

Arthuras Rinderknechas | EPA nuotr.

Prancūzijos tenisininkas Arthuras Rinderknechas (ATP-33) dėl traumos praleis Šanchajaus ATP 1000 turnyrą. Pernai šiame turnyre karjeros rekordą pasiekęs prancūzas šiemet nebegalės apginti iškovotų reitingo taškų ir iškris iš ATP reitingo geriausiųjų penkiasdešimtuko.

REKLAMA
0

A. Rinderknechas iš turnyro pasitraukė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai dėl pilvo traumos atsisakė dalyvauti Pekino turnyre. Kinijos sostinėje prancūzas turėjo pirmajame rate susitikti su Alexu Molčanu, tačiau į kortą taip ir neišėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po šio sprendimo kilo klausimų ir dėl jo dalyvavimo Šanchajuje. Dabar oficialiai patvirtinta, kad 35-erių tenisininkas šiame turnyre nepasirodys.

REKLAMA
REKLAMA

Pernai Šanchajuje A. Rinderknechas, tuo metu ATP reitinge užėmęs 54-ąją vietą, surengė įspūdingą pasirodymą ir pasiekė pirmą bei kol kas vienintelį karjeros ATP 1000 turnyro finalą.

REKLAMA

Pakeliui į finalą prancūzas įveikė Alexanderį Zverevą, Jiri Lehečką, Felixą Auger-Aliassime ir Daniilą Medvedevą.

Finale A. Rinderknecho laukė itin netikėtas varžovas – jo pusbrolis Valentinas Vacherot. Abu tenisininkai kartu augo ir Jungtinėse Amerikos Valstijose studijų metais žaidė už tą pačią universiteto komandą.

A. Rinderknechas laimėjo pirmąjį setą 6:4, tačiau V. Vacherot atsitiesė ir laimėjo kitus du setus 6:3, 6:3. Monako atstovui tai buvo pirmasis ATP titulas karjeroje, be to, jis tapo pirmuoju Monako tenisininku, laimėjusiu tokio rango turnyrą.

Pernai iki finalo nužygiavęs A. Rinderknechas Šanchajuje iškovojo 650 ATP reitingo taškų. Šiemet jų apginti negalėdamas prancūzas šiuos taškus praras.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų