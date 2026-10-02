„Partizan“ krepšininkai iškovojo pergalę prieš Jokubaitį ir „Bayern“

Po lygiai vykusios pirmosios susitikimo dalies „Bayern“ sugebėjo atitrūkti trečiajame kėlinyje, kai po atkarpos 7:0 įgijo dviženklį pranašumą – 60:50. Vienu metu skirtumas šoktelėjo iki 13 taškų, bet pasibaigus trims ketvirčiams buvo 8 – 65:57.
36-ąją minutę „Bayern“ dar kontroliavo situaciją (81:74), bet tada lyderystės ėmėsi Carlikas Jonesas, kuris pelnė 5 taškus iš 7 ir leido pasivyti varžovus (81:81), o netrukus svečiai ir pirmavo – 83:81. Prieš prasidedant paskutinei minutei Luca Vildoza vedė „Partizan“ į priekį (85:83), o Austinas Wiley pataikė vieną baudą iš dviejų – 84:85. C.Jonesas prametė tritaškį, „Bayern“ ataka baigėsi klaida ir priverstine pražanga sustabdytas C.Jonesas įmetė tik antrąją baudą – 86:84. Šeimininkai turėjo lemiamai atakai 9 sekundes, bet Duane‘as Washingtonas prametė tritaškį, kuris galėjo išplėšti pergalę.
R.Jokubaitis per 8 minutes pelnė 5 taškus (1/1 tritaškiai, 2/2 baudos metimai), išprovokavo pražangą, kartą suklydo, 2 sykius pažeidė taisykles ir surinko 3 naudingumo balus.
„Bayern“: Duane‘as Washingtonas 20 (4/7 tritaškiai), Johannesas Thiemannas 17 (5 atk. kam., 25 naud. bal.), Vladimiras Lučičius 9, Andreasas Obstas 8 (2/5 tritaškiai).
„Partizan“: Tonye Jekiri 17 (5 atk. kam., 21 naud. bal.), Carlikas Jonesas 16 (5 rez. perd.), Luca Vildoza 8.
Duane Washington from deep closing the first quarter in style 💯#MotorolaMagicMoment @Moto— EuroLeague (@EuroLeague) October 2, 2026
I @FCBBasketball pic.twitter.com/9QR1hMp4ss
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