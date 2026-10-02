Mirotičius ir „Valencia“ tęsia pergalių seriją

ASVEL pirmajame kėlinyje laimėta atkarpa 13:2 leido susikrauti dviženklį pranašumą ir jį išlaikyti po pirmųjų dešimties žaidimo minučių – 33:21. 15-ąją minutę komandas skyrė jau net 18 taškų (46:28), bet iki pertraukos „Valencia“ sugebėjo priartėti – 50:61.
Trečiajame kėlinyje svečiai atsigavo ir spurtas 10:0 leido net išsiveržti į priekį – 65:64. Tiesa, po trijų ketvirčių ASVEL išsaugojo bent jau minimą pranašumą – 77:76.
Ketvirtajame kėlinyje Ispanijos klubas perėmė iniciatyvą ir likus 3 minutėms susikrovė 8 taškų pranašumą – 93:85. Tašką padėjo 1,5 minutės likus pataikytas Kamerono Tayloro tritaškis (98:89), po kurio šeimininkai nebeatsigavo.
ASVEL: Patty Millsas 26 (4/7 tritaškiai, 25 naud. bal.), Hugo Bessonas 19 (3/4 tritaškiai, 6 rez. perd., 23 naud. bal.), Jae Crowderis 10 (7 atk. kam.), Tremontas Watersas (3/8 tritaškiai) ir Nate‘as Sestina po 9.
„Valencia“: Nikola Mirotičius 22 (4/7 tritaškiai, 22 naud. bal.), T.J.Shortsas 17 (6 rez. perd.), Kameronas Tayloras 14 (5 atk. kam.), Nathanas Reuversas 13 (5 atk. kam.), Josepas Puerto (3/4 tritaškiai) ir Dylanas Osetkowskis po 9.
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