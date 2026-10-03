Payne'as grįžta į Eurolygos gretas

32 metų 188 cm ūgio gynėjas papildė Stambulo „Anadolu Efes“ ekipos gretas, pranešama oficialiai.
C.Payne‘as praeitą sezoną pradėjo Belgrado „Partizan“ komandoje, tada persikėlė į Filadelfijos „76ers“, o dabar kamšys Mike‘o Jameso spragą Stambule.
Gynėjas NBA per 17 minučių pelnė 7,4 taško, atkovojo 2 kamuolius, atliko 2,6 rezultatyvaus perdavimo. Balandžio viduryje jis liko be darbo.
Eurolygoje C.Payne‘as per 23 minutes įmesdavo 12,4 taško, atkovodavo 2,3 kamuolio, atlikdavo 3,9 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 10,8 naudingumo balo.
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