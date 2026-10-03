„Rudens vėjo“ regatoje pirmąją dieną – trejos lenktynės ir tarptautinė jaunųjų buriuotojų kova

Šių metų regatoje dalyvauja daugiau nei 150 buriuotojų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vokietijos. Sportininkai varžosi „Optimist“, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 ir „RS Feva“ jachtų klasėmis.
Pirmąją dieną buriuotojams teko susidurti su permainingomis Kauno marių sąlygomis. Vėjo stiprumas ir kryptis keitėsi, todėl lenktynėse svarbu buvo ne tik greitis, bet ir gebėjimas laiku reaguoti į sąlygų pokyčius.
„Vėjas čia gali būti permainingas. Buriuotojams tenka nuolat reaguoti ir į besikeičiančias vėjo sąlygas, ir į varžovų veiksmus“, – sako Lietuvos „Optimist“ buriuotojų rinktinės treneris Pavlo Dontsov.
Tarptautinės varžybos – ir mokykla jauniesiems buriuotojams
Į Kauną atvykę skirtingų šalių sportininkai ne tik varžėsi tarpusavyje, bet ir turėjo galimybę stebėti vieni kitus. Pasak P. Dontsovo, jauniesiems buriuotojams tai viena svarbiausių tarptautinių regatų naudų.
„Visada gerai, kai yra galimybė keistis patirtimi. Vaikai labai daug išmoksta tiesiog būdami kartu vandenyje – stebėdami vieni kitus ir bandydami pakartoti tai, ką mato. Mes, treneriai, galime padėti jiems suprasti, kas veikia, o kas ne“, – pasakoja treneris.
„Gero vėjo“ klubo treneris Jurgis Jurgelionis taip pat pabrėžia galimybę jauniesiems sportininkams varžytis su labiau patyrusiais buriuotojais. Pasak jo, tokios varžybos leidžia pamatyti aukštesnį sportinį lygį ir turėti konkretų pavyzdį, į kurį galima lygiuotis.
„Tokio tipo regatos jaunam sportininkui yra viena geriausių mokyklų. Jie mato aukšto lygio sportininkus, kurie tampa autoritetais, ir turi į ką lygiuotis. Jaunam buriuotojui labai svarbu turėti kažką, ką gali vytis“, – sako J. Jurgelionis.
Treneris pastebi, kad pastaraisiais metais vis daugėja galimybių varžytis su kitų šalių sportininkais. „Rudens vėjo“ regata yra viena iš tokių progų, kai skirtingo amžiaus ir patirties buriuotojai gali susitikti viename renginyje.
Kauno marios – būsimo Šiaurės šalių jaunimo čempionato vieta
Šiemet „Rudens vėjo“ regata Kauno mariose vyksta jau 35-ąjį kartą. Kitų metų liepą toje pačioje akvatorijoje vyks Šiaurės šalių jaunimo buriavimo čempionatas („Nordic Youth Sailing Championship“). Todėl šių metų regata daliai sportininkų ir trenerių yra ir galimybė iš anksto susipažinti su vieta, kurioje kitą vasarą vyks tarptautinis jaunimo renginys.
„Tai gera proga jau dabar susipažinti su šia vieta. Liepą vėjo ir vandens sąlygos tikriausiai bus kitokios, tačiau buriuotojai jau žinos lokaciją ir akvatoriją. Tai naudinga patirtis prieš kitų metų čempionatą“, – sako vyriausiasis regatos teisėjas Madis Ausman.
Šių metų „Rudens vėjo“ regatoje varžosi ir buriuotojai iš Vokietijos. „Optimist“ klasėje startuojanti Henriette Helene Pfeiffer į Kauną atvyko po varžybų ir treniruočių Lenkijoje. Pirmąją dieną ji sakė besijaučianti gerai ir išsikėlusi sau tikslą patekti į geriausiųjų dvidešimtuką.
„Vieta labai graži, o pati regata taip pat gera. Jaučiuosi puikiai ir tikiuosi patekti į geriausiųjų dvidešimtuką“, – sakė H. H. Pfeiffer.
Varžybos Kauno mariose tęsis šeštadienį ir sekmadienį – iš viso regatoje numatytos trys varžybų dienos. Regatos rezultatus galima sekti paspaudus ČIA.
Rezultatai po pirmosios lenktynių dienos
Optimist U10
1. Jonas Vaičiūnas (Lietuva)
2. Riko Johannes Tõnisson (Estija)
3. Ariana Isabella Kaerma (Estija)
Optimist U16
1. Otto Vilnis Reneslacis (Latvija)
2. Daugirdas Rimas (Lietuva)
3. Jurgis Valenta (Lietuva)
ILCA 4
1. Tadas Germanavičius (Lietuva)
2. Tobias Kalle (Estija)
3. Elza Kristiana Reneslace (Latvija)
ILCA 6
1. Rokas Rimša (Lietuva)
2. Tadas Ažukas (Lietuva)
3. Mila Krum (Lietuva)
ILCA 7
1. Teodoras Karlavičius (Lietuva)
2. Rokas Germanavičius (Lietuva)
3. Giedrius Talijūnas (Lietuva)
RS Feva
1. Jokūbas Sruogis ir Mikas Niekis (Lietuva)
2. Vėjas Butkus ir Domantas Ilgauskas (Lietuva)
3. Mila Kniubaitė ir Rusnė Zubenaitė (Lietuva)
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