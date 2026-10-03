Marčiulionis: apie motyvaciją, taurę Kinijoje ir jaunuolio etiketę

Paskutinysis 2026–2027 metų sezoną Lietuvoje pradės Vilniaus „Rytas“, kuris dar ką tik sugrįžo iš Kinijos – ten vyko FIBA Tarpkontinentinės taurės varžybos. Jose vilniečiai įveikė Ruandos, Kinijos, Argentinos klubus ir tik finale turėjo pripažinti G lygos žaidėjų rinktinės pranašumą.
Vienas ryškiausiai tolimame krašte spindėjusių sostinės klubo žaidėjų – Augustas Marčiulionis. Įžaidėjas per keturis susitikimus vidutiniškai ant parketo praleisdavo beveik 22 minutes per kurias pelnydavo 13,3 taško, išdalindavo 5,3 rezultatyvaus perdavimo, atkovodavo 4,8 kamuolio ir rinkdavo 15,8 naudingumo balo, pagal pastarąjį rodiklį klube nusileisdamas tik Kay‘ui Bruhnke (17,8).
24-erių krepšininkas po šešerių metų rudenį pasitinka gimtajame mieste. Jis tvirtina esąs pasiruošęs nusimesti jaunuolio etiketę ir vesti „Rytą“ į pergales.
„Su treneriu jau vasarą šnekėjau, kad iš manęs bus tikimasi ne kaip iš jauno žaidėjo, o bus tikimasi, kad turėsiu daryti įtaką komandos žaidimui ir turėsiu padėti laimėti, – LKL.lt sakė atakų organizatorius. – Iš tos pusės tikrai esu pasiruošęs ir labai laukiu tų atsakomybių.“
Šį sezoną vilniečiai pradeda išsyk turėdami, ką įrodyti. Klubo senbuvių galvose vis dar įsirėžę prisiminimai, kuomet Utenos „Juventus“ šeimininkavo sostinėje ir eliminavo „Rytą“ iš atkrintamųjų dar ketvirtfinalio stadijoje.
„Nesame patenkinti, kad toks pernai buvo mūsų paskutinis pasirodymas namų aikštelėje prieš savo fanus. Motyvacijos tikrai yra, ypatingai tie, kurie buvo pernai, tą prisimena, ir tos papildomos motyvacijos tikrai turėsime“, – teigė A. Marčiulionis.
Šeštadienį „Rytas“ dėl pirmosios pergalės kovos su „Gargždų“ klubu. Pauliaus Malašausko auklėtiniai startavo nesėkme prieš Kauno „Žalgirį“, tačiau tuomet nukovė dvi Europos taurės komandas, panaikindami nemažus deficitus. Gargždiškiai „Šiaulius“ pranoko vienu metu atsilikdami 16 taškų, o Klaipėdos „Neptūnui“ nepadėjo ir 17 taškų pranašumas.
Įdomu ir tai, kad „Rytas“ šiemet visus mačus, su retomis išimtimis, žais didžiuosiuose savo namuose, „Arena Vilnius“. Kiek aistruolių kaskart susirinks palaikyti savo komandos, intriguoja ir A. Marčiulionį.
„Bus matyti, kiek sirgalių susirinks su „Gargždais“, man pačiam tai irgi įdomus klausimas. Klubui, manau, tai tikrai yra žingsnis į priekį. Tai tik rodo ambicijas ir pasitikėjimą savo sirgalių bendruomene“, – organizacijos žingsnį pakomentavo žaidėjas.
Rungtynes nuo 16.30 val. tiesiogiai transliuos BTV televizija ir „Telia Play“. Rungtynių dieną portale LKL.lt – pokalbis su A. Marčiulioniu.
– Dar visai neseniai grįžote iš Kinijos. Ar šiuo metu komanda vis dar kovoja su laiko juostų skirtumu, ar jau pavyko susitvarkyti su šia problema?
– Man pavyko, nes aš jau esu pripratęs. Vis tiek į Ameriką daug kartų esu skridęs, tą jetlagą patyręs. Turiu patirties, turiu būdų, kaip pasirūpint tuo. Sakyčiau, ir pirmą naktį grįžęs gerai išmiegojau. Aišku, tas kūnas vis tiek, nors ir išsimiegi, reikalauja kelių dienų, bet dabar jaučiuosi gerai, sportavome ir ta savijauta jau tikrai gera.
– Sezono pradžia netradicinė, bet ieškant pozityvo, turėjote ilgą išvyką toli nuo namų, ką galima išnaudoti kolektyvo susilipdymui. Ar ties tuo pasistūmėta į priekį? Galbūt tarpusavio chemija pasiekė lapkričio ar gruodžio lygį?
– Aišku, tie sportiniai rezultatai yra svarbūs, bet pati patirtis būti kartu nepažįstamoje aplinkoje dešimt dienų, be šeimų, be nieko – manau, tikrai mums padėjo. Aišku, ta chemija yra ilgas procesas, vis tiek nesusilipdysi per vieną išvyką ar vieną kelionę, bet manau, tuo klausimu tikrai esame labiau pažengę, negu kad būtumėme turėję įprastą pasiruošimą sezonui. Tai sakyčiau, tikrai mums tas padėjo.
– Po pralaimėto finalo keliavote apžiūrėti Didžiosios kinų sienos, nepanašu, kad buvote itin nuliūdę dėl to, kad nepavyko iškovoti unikalaus trofėjaus. Ar parsivežėte dėl to kažkokį apmaudą, ar visgi tas neapkartino patirties?
– Vis tiek, bent jau iš savo asmeninės patirties galiu sakyti, tikrai buvo liūdna. Man ypatingai pralaimėti titulą prieš G lygos komandą, kur aš pažįstu daug žaidėjų ir žinau, kaip jie tą komandą subūrė – tiesiog išsiuntė pakvietimus, subūrė komandą kelias dienas prieš… Man dėl to irgi skaudėjo. Bet manau, kad visi išgyvenome. Ypatingai iškart po varžybų – tikrai buvo slogesnė atmosfera, nebuvo kalbų, kad varysim sienos žiūrėt. Tikrai buvo liūdesys, kad turėjome progą pasiimti taurę, pirmą sezono trofėjų ir to nepavyko padaryti. Bet aišku, vėlgi, negali atskristi, visą savaitę būt su tuo, reikia užmiršt ir žiūrėt toliau. Bet to nusivylimo tikrai buvo.
– Tau pačiam turnyras susiklostė neblogai, ypač jei akcentuotume skaičius. Ar tie skaičiai atspindi ir tavo paties neblogą savijautą krepšinio aikštelėje šiuo metu, ar tas vaizdas dar toli gražu nuo tenkinančio tave patį?
– Jeigu turi ambicijų, niekada nebūsi patenkintas, bet manau, kad komandai padėjau. Tas žaidimo ritmas jau eina į tą geresnę pusę, kažkur, kur jau norėčiau, kad būtų. Bet sezonas ilgas ir jis dar net neprasidėjo iš tikrųjų. Tobulintinų vietų, geresnio žaidimo – ta siekiamybė bus visą sezoną. Bet sakyčiau, kad jaučiuosi gerai pradėdamas sezoną. Bet tiek asmeniškai, tiek komandiškai mes dar tikrai turime kur tobulėti, čia bus ilgas procesas.
– Panašu, kad bent kol kas, kol nėra Cassiuso Winstono, tavo rolė komandoje bus kertinė – nėra daug žaidimo organizatorių. Ar jau spėjai pilnai pažinti komandos draugus ir kompensuoti tą etapą, kuomet dar buvai su rinktine, visiems kitiems jau ruošiantis?
– Manau, tas ir padeda, kad aš jau pernai sezoną užbaigiau, tai vis tiek tas žaidėjų branduolys yra. Jau esu žaidęs su jais, su tuo pačiu Gyčiu ir Matu rungtynes žaidėme, tai vis tiek juos jau žinau, pažįstu, jaučiu. Su užsieniečiais irgi tikrai nesunku žaisti. Pavyzdžiui, su tais dideliais žmonėmis tą ryšį sukurti yra labai lengva, nes jie žaidžia protingai, gali bėgti, ieško sau vietos be kamuolio. Gynėjai irgi, Michaelas – protingas žaidėjas. Tai nesakyčiau, kad yra sunku, nes ir pats žaidimo braižas panašus, ir daug žaidėjų jau iš pernai metų pažįstu, tai tas procesas tikrai greitesnis.
– Pernai turėjai sudėtingą sezoną, nes reikėjo keisti komandas, keltis iš kitos Atlantos pusės, vėl grįžti į Lietuvą. Dabar pradedi sezoną toje pačioje komandoje, tau jau 24 metai – turbūt lūžinis amžius, kuomet prarandi jaunuolio etiketę ir iš tavęs jau tikimasi didesnių rezultatų. Ar pats sau esi susikūręs lūkesčių sužaisti lūžio sezoną?
– Aš džiaugiuosi, nes tą jaunuolio etiketę, bent jau Lietuvoje, mes ilgai laikome. Ir aš nemanau, kad ji duoda naudos. Su treneriu jau vasarą šnekėjau, kad iš manęs bus tikimasi ne kaip iš jauno žaidėjo, o bus tikimasi, kad turėsiu daryti įtaką komandos žaidimui ir turėsiu padėti laimėti. Iš tos pusės tikrai esu pasiruošęs ir labai laukiu tų atsakomybių. Asmeniškai taip, tos sąlygos yra geros, bet, vėlgi, viskas priklausys nuo komandos rezultatų. Yra geras pavyzdys – pernai laimėjome Čempionų lygą, tikrai buvo žaidėjų, kurie pasirašė geresnius kontraktus, išvyko, nes komandiniai rezultatai yra geri. Bandysiu daryti viską, kad padėčiau komandai laimėti ir, manau, tam esu pasiruošęs.
– Kol svečiavotės Kinijoje, Lietuvoje ir apskritai Europoje sezonas jau spėjo įsibėgėt. Dauguma komandų startavo tarptautiniuose turnyruose, jau nekalbant, kad LKL, kurią remia „Betsson“, prabėgę keli turai. Koks jausmas buvo sekti pirmąsias klubinio krepšinio naujienas?
– Įdomu stebėti. Manau, vienas įdomesnių dalykų – naujos išsimetimo taisyklės įvedimas. Tikrai jautėsi, kad yra kitokia dinamika, tą buvo įdomu žiūrėti. Kartais nesupranti, kas įvyksta, greitai išsimeta kamuolį, žaidimas atrodo greitesnis. Įdomu žiūrėti į naujus žaidėjus, senus žaidėjus, komandas. Vis tiek nauji treneriai, daug pokyčių. Stebėjome, kol kas viskas klostosi įdomiai.
– Ar tau pačiam naujoji taisyklė arti širdies?
– Nežinau, pažiūrėsime, turbūt reikės prisitaikyti. Aš manau, kad man padės, bet tikrai užtruks laiko pagauti tą taisyklę ir kad atsirastų automatizmas – kažkas įvyksta, užribis ir iš karto turi persijungti. Bet manau, kad ta taisyklė yra gera, nes bus mažiau tų rankų skėsčiojimų, nuleistų galvų po klaidų ar blogų metimų – tiesiog nebus tam laiko. Manau, kad bendrai ta taisyklė bus naudinga, bet pats dar nežaidžiau su ja, bus įdomu.
– Visi žinome, kaip baigėsi tas praeitas jūsų sezonas, tad naująjį pradedate turėdami, ką įrodyti. Ar jau sezono starte turite sukaupę to sportinio pykčio? Ypač kalbant apie komandos narius, kurie čia buvo ir pernai.
– Tikrai yra, ir mes pasikalbame apie tai. Aišku, čia daug šnekėti ir nereikia. Nesame patenkinti, kaip viskas baigėsi. Nesame patenkinti, kad toks pernai buvo mūsų paskutinis pasirodymas namų aikštelėje prieš savo fanus. Motyvacijos tikrai yra, ypatingai tie, kurie buvo pernai, tą prisimena, ir tos papildomos motyvacijos tikrai turėsime.
– Namuose priimate „Gargždus“, kurie po pralaimėjimo „Žalgiriui“ patiesė dvi Europos taurės komandas. Ką jau spėjote sužinoti apie pirmuosius varžovus?
– Jie gera komanda, kaip ir pernai. Turi gerus žaidėjus, gerus užsieniečius, kas yra labai svarbu. Vėl truputį susipažinome, grįžtant prie tos pačios naujos taisyklės, atrodo, kad jie labai tą akcentuoja. Ir netgi tose rungtynėse, kurias laimėjo, buvo pora kertinių momentų būtent su tais greitais išsimetimais. Tas tikrai krenta į akį, ypatingai, kai dar nesi pripratęs, nežinai tos taisyklės. Bet jie turi gerus gynėjus, turi kūnus, žaidžia kovingai, kaip ir pernai. Tai tikrai pavojinga komanda. Ruošiamės rimtai, bus geros rungtynės.
– Žaisite „Arena Vilnius“, kas šiemet bus įprasta praktika, bet kol kas, esant sezono pradinėje stadijoje, neaišku, kiek žiūrovų pavyks kaskart pasikviesti į areną. Kiek ramu jums patiems dėl sirgalių užnugario, žinant, kad jiems reikės dažniau užpildyti didesnę erdvę?
– „Ryto“ sirgalių bendruomene tikrai galima pasitikėti, kad jei ir neužpildys visos arenos, ta atmosfera ar mažoje, ar didelėje salėje tikrai visą laiką bus, nes mūsų fanai tikrai yra nerealūs. Manau, patiems sirgaliams gal reikės truputį laiko priprasti, kad kiekvienos rungtynės vyksta didžiojoje salėje. Bus matyti, kiek sirgalių susirinks su „Gargždais“, man pačiam tai irgi įdomus klausimas. Klubui, manau, tai tikrai yra žingsnis į priekį. Tai tik rodo ambicijas ir pasitikėjimą savo sirgalių bendruomene.
– Tuo pačiu šis mačas bus ir paskutinė jūsų repeticija prieš Čempionų lygos startą. Kas dar labiausiai neramina prieš pirmąsias rungtynes ten, kur žinome, kad kiekvienas taškas turi didžiulį svorį dėl turnyro formato? Ką dar būtų galima prieš koreguoti ar eksperimentuoti žaidžiant prieš „Gargždus“?
– Manau, prieksperimentuoti čia jau nieko nepavyks. Svarbiausi dabar sveikatos klausimai – kad visi būtume sveiki. Dar turim laiko tas traumeles pilnai išsigydyti. Šeštadienį eksperimentuoti nelabai bus ką, nes žaisime prieš rimtą komandą. Dar vienas šansas įeiti į formą, dar vienas šansas susižaisti geriau, ir tada antradienį jau lauksime Čempionų lygos.
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