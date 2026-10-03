Anthony Joshua vėl suvienijo jėgas su buvusiu savo ir Fury treneriu

Anksčiau su tokiais atletais kaip Fabio Wardley ir Mosesas Itauma dirbęs B. Davisonas padėjo T. Fury sugrįžti į sportą po ilgos pertraukos. Šis bendradarbiavimas virto įspūdinga nepralaimėtų kovų serija, įskaitant ir pirmąją akistatą su Deontay Wilderiu, įvykusią dar 2018 metais.
Kiek vėliau strategas dirbo su A. Joshua, tačiau pastarosioms dviem dvikovoms boksininkas pasirinko specialistus iš Oleksandro Usyko stovyklos. Dabar atnaujinęs ryšius su B. Davisonu, A. Joshua privertė jį pirmą kartą karjeroje stoti į priešingą kampą nei T. Fury. Toks sprendimas papiktino patį buvusį auklėtinį, viešai išvadinusį trenerį „išdaviku“.
Nepaisant kilusio ažiotažo, A. Joshua vadybininkas Eddie Hearnas atskleidė, kad jo klientas palaikė ryšius su B. Davisonu net ir keisdamas treniruočių komandas, o šis sugrįžimas nėra skirtas išskirtinai pergalės prieš T. Fury siekimui.
„Benas yra puikus treneris. Net ir paskutinėje kovoje bei prieš tai buvusioje AJ visada neoficialiai dirbo su juo, – „Sky Sports News“ televizijai pasakojo E. Hearnas. – Akivaizdu, kad B. Davisonas taip pat gana gerai pažįsta T. Fury. Nemanau, kad tai yra lemiama priežastis. Tiesiog AJ pajuto, kad tai bus geras papildymas stovyklai.“
Vadybininkas patvirtino naująjį stratego statusą komandoje, pabrėždamas jo svarbą: „Taigi, Benas bus pagrindinis treneris ruošiantis šiai kovai. O AJ vis dar dirba su O. Usyko komanda ir tais vaikinais taip pat.“
Po išsiskyrimo su buvusiu treneriu Robu McCrackenu, A. Joshua turėjo visą virtinę skirtingų pagrindinių strategų: iš pradžių pasamdė Robertą Garcią, vėliau Derricką Jamesą, tuomet prisijungė prie B. Davisono, o galiausiai bendradarbiavo su Iegoru Golubu iš O. Usyko stovyklos. Visgi E. Hearnas tvirtina, kad ši kaita nereiškia nestabilumo A. Joshua aplinkoje.
„Manau, kad AJ žino, kur jis yra, bet nemanau, jog jis pradės viską keisti. Jis tiesiog nori pakoreguoti detales ir viską sutvarkyti iš strateginės perspektyvos, – kalbėjo vadybininkas. – Jis žino, ką turi padaryti. Galiausiai tai reiškia suduoti tiesų smūgį jam į smakrą ir švariai jį nokautuoti. Toks yra planas. Turime rasti būdą, kaip tai padaryti efektyviai ir teisingai. Jis tai stropiai darys su B. Davisonu ir komanda.“
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