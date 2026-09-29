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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Stanionis neslepia ambicijų: po pergalės Kaune nusitaikė į pasaulio čempiono diržą

2026-09-29 10:51 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-29 10:51
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Eimantas Stanionis šeštadienį galingai grįžo į ringą. Kauno „Žalgirio“ arenoje lietuvis vos per 2 raundus susitvarkė su Kaine'u Fourie ir iškovojo antrąją pergalę iš eilės po nesėkmės prieš Jaroną Ennisą.

Eimantas Stanionis ir Kaine'as Fourie | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (21)

Eimantas Stanionis šeštadienį galingai grįžo į ringą. Kauno „Žalgirio“ arenoje lietuvis vos per 2 raundus susitvarkė su Kaine'u Fourie ir iškovojo antrąją pergalę iš eilės po nesėkmės prieš Jaroną Ennisą.

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(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Eimantas Stanionis – Kaine'as Fourie (09.26)

„The Ring“ reitinge 6-ąją vietą pusvidutinio svorio kategorijoje užimantis E. Stanionis dabar norėtų gerokai rimtesnio išbandymo. Buvęs WBA pasaulio čempionas jau įvardijo ir konkretų kandidatą.

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„Manau, kad kova su tokiu boksininku kaip Alexis Rocha būtų prasminga. Kovosiu su juo kitą kartą. O po to – kova dėl pasaulio čempiono titulo“, – „The Ring“ sakė E. Stanionis.

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A. Rocha „The Ring“ reitinge užima 9-ąją vietą. 29-erių amerikietis šiemet iškovojo dvi pergales – įveikė buvusius pasaulio čempionus Josephą Diazą ir Jose Ramirezą.

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Vis dėlto E. Stanionio planuose – ne tik A. Rocha. Lietuvis taip pat neatmeta galimybės ateityje susitikti su Ryanu Garcia.

Ryanas Garcia neseniai iškovojo svarbią pergalę prieš Conorą Benną. Visada galvodavau, kaip susitvarkyčiau su jo greičiu, nes mano gynyba yra uždaresnė nei kitų. Kova su Ryanu tikrai būtų įdomi, tačiau Ryanas nėra vienintelis pasaulio čempionas šioje svorio kategorijoje. Aš kaučiausi su bet kuriuo iš jų. Šiuo metu mano svajonė ir tikslas – susigrąžinti pasaulio čempiono titulą“, – teigė lietuvis.

R. Garcia (26-2, 21 nokautas), „The Ring“ pusvidutinio svorio kategorijos reitinge užimantis antrąją vietą, rugsėjo 12 dieną Las Vegase sustabdė C. Benną ir apgynė WBC pasaulio čempiono diržą.

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