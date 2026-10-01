Fury ir Joshua spaudos konferencijoje – netikėtas posūkis: „Jei pasiektum bent 10 proc. to...“

Nors pastaruosius kelerius metus abu kovotojai nevengė vienas kitam pažerti kandžių žodžių, pirmasis oficialus susitikimas nustebino. Spaudos konferencijoje netrūko pagarbos, o asmeninio priešiškumo tarp dviejų britų bokso žvaigždžių beveik nebuvo.
Į sceną T. Fury ir A. Joshua žengė netrukus po 18 valandos. Juos pasitiko gausūs susirinkusių sirgalių aplodismentai. Vis dėlto didžiausio dėmesio sulaukė tai, kaip vienas su kitu bendravo du buvę pasaulio čempionai.
Spaudos konferenciją vedęs Maxas Kellermanas pradėjo nuo klausimų apie 2010 metais vykusį T. Fury ir A. Joshua sparingą. Tuo metu A. Joshua dar buvo mėgėjas, todėl prisiminimai apie pirmąjį jų susitikimą sukėlė šypsenas. Tačiau netrukus A. Joshua pokalbį pakreipė kita linkme. Britas prisiminė praėjusiais metais žuvusius jam artimus žmones – Siną Ghami ir Latifą „Latzą“ Ayodele'ą. Jie pateko į automobilio avariją Nigerijoje. Pats A. Joshua tą avariją išgyveno.
Boksininkas paprašė susirinkusiųjų pagerbti mirusiuosius tylos minute. Visi arenoje susirinkę žmonės ją išlaikė, o po jos pasigirdo aplodismentai. T. Fury taip pat prisijungė prie šio gesto. Po to T. Fury netikėtai skyrė itin pagarbius žodžius savo ilgamečiam varžovui.
„Šis žmogus yra dukart pasaulio sunkiasvorių čempionas, olimpinis čempionas ir daugelį metų buvo Didžiosios Britanijos bokso veidas. Jei pasiektumėte bent 10 procentų to, ką pasiekė šis žmogus, jau būtų galima tuo didžiuotis“, – A. Joshua gyrė T. Fury.
Nors beveik neabejojama, kad iki kovos likus daugiau nei dviem mėnesiams emocijų ir aštresnių pasisakymų dar bus, abu kovotojai pabrėžė vienas kitam jaučiantys pagarbą. Tai patvirtino ir T. Fury pasiūlymas po kovos kartu išgerti alaus – nepriklausomai nuo to, kuris iš jų tą vakarą bus nugalėtojas. A. Joshua į tokį pasiūlymą sureagavo su šypsena, tačiau jo reakcija leido suprasti, kad jis nebuvo pasiruošęs tokiai T. Fury versijai.
Buvęs neginčijamas pasaulio sunkiasvorių čempionas Lennoxas Lewisas, kuris stebėjo spaudos konferenciją, mano, kad draugiška atmosfera ilgai neišsilaikys. Pasak jo, tikrosios emocijos pasirodys tada, kai abu kovotojai pradės intensyviausias treniruočių stovyklų savaites.
„Dabar dar per anksti agresijai. Reikia būti treniruočių stovykloje, kelias savaites nematyti kitų žmonių. Reikia sunkiai treniruotis ir galvoti vienam apie kitą. Tuomet, kai jie susitiks, viskas bus kitaip, nes tuo metu visi bus gerokai jautresni“, – sakė L. Lewisas.
T. Fury jau spaudos konferencijoje parodė, kad prireikus gali akimirksniu pakeisti toną. Britas sureagavo į anksčiau A. Joshua ir jo vadybininko Eddie Hearno paskelbtą vaizdo įrašą, kuriame A. Joshua buvo vaizduojamas kaip „šeimininkas“, atėjęs pasiimti nuomos. T. Fury tokį pareiškimą panaudojo savo naudai ir priminė, kad visose kovos reklaminėse medžiagose pirmiausia minimas jo vardas.
„Eddie ir AJ prieš šią kovą kalbėjo apie šeimininkus, bosus, nuomos rinkėją ir panašius dalykus. Kai žiūriu už savęs, matau tik vieną bosą – „Fury vs AJ“. Dabar atėjai pasiimti nuomos, bet aš nemoku, nes esu numeris vienas. Nedarysiu iš to didelės istorijos, bet į ringą žengs Tysonas Fury prieš savo varžovą Anthony Joshua – seną tinginį, kuris dirba man“, – pareiškė T. Fury.
Iki kovos dar liko išspręsti ir keletą simbolinių klausimų, pavyzdžiui, kuris boksininkas pirmasis žengs į ringą ir turės laukti savo varžovo. Todėl ego mūšis iki gruodžio 11-osios veikiausiai tik intensyvės.
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